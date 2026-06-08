به گزارش ایلنا، در جام جهانی ۲۰۲۶، چهار جفت برادر از کشورهای مختلف به میدان خواهند رفت که نشان‌دهنده تأثیر مهاجرت بر فوتبال در سطح جهانی است.

در این دوره از جام جهانی، چهار جفت برادر از کشورهای مختلف به رقابت خواهند پرداخت. این موضوع به وضوح نشان‌دهنده تأثیر مهاجرت بر دنیای فوتبال است. یکی از این جفت‌ها، دزیره دوئه و برادر بزرگ‌ترش گوئلا هستند که هر دو در فرانسه به دنیا آمده‌اند. در حالی که دزیره، جوان‌ترین ستاره باشگاه پاری‌سن‌ژرمن، برای تیم ملی فرانسه بازی می‌کند، گوئلا به عنوان مدافع برای تیم ملی ساحل عاج، کشور پدرشان، به میدان می‌رود.

برادران ویلیامز، اینیاکی و نیکو، هر دو در کشور باسک متولد شده‌اند. نیکو، ۲۳ ساله، در فینال یورو دو سال پیش به عنوان بهترین بازیکن میدان انتخاب شد. برادر بزرگ‌ترش، اینیاکی، که هفته آینده ۳۲ ساله می‌شود، تنها یک بار در یک بازی دوستانه برای اسپانیا به میدان رفته و پس از آن تصمیم به تغییر ملیت گرفته و برای غنا، کشور والدینش، بازی خواهد کرد. دریک لوکاسن، مدافع ۳۰ ساله و متولد هلند، نیز به تیم ملی غنا پیوسته و به عنوان جانشین به دلیل مصدومیت به ترکیب تیم اضافه شده است. او در این جام جهانی با برادر ناتنی‌اش، برایان بروبی، که ۲۴ ساله و مهاجم تیم ملی هلند است، هم‌تیمی خواهد بود.

در سوی دیگر، استرالیا مدافع مرکزی اسکاتلندی، هری ساوتار، ۲۷ ساله را به خدمت گرفته است، در حالی که برادرش جان، دو سال بزرگ‌تر، برای تیم ملی اسکاتلند بازی خواهد کرد. هر دو در آبردین اسکاتلند به دنیا آمده‌اند، اما مادرشان استرالیایی است و هری هفت سال پیش پس از دعوت به تیم‌های ملی جوانان اسکاتلند، تصمیم به تغییر ملیت گرفت.

در مرحله گروهی این جام جهانی، هیچ تقابلی بین این برادران برنامه‌ریزی نشده است. هفته گذشته، دزیره از سکوهای ورزشگاه نانت شاهد گلزنی گوئلا بود که به پیروزی ۲-۱ ساحل عاج مقابل فرانسه در یک بازی دوستانه کمک کرد. گوئلا در مصاحبه‌ای گفت: "البته، قبل از بازی کمی شوخی کردیم. در نهایت، ما خانواده هستیم و برای یکدیگر بسیار خوشحالیم."

این دو برادر که در آنژه، شمال غربی فرانسه به دنیا آمده‌اند، اولین قدم‌های خود را در باشگاه رن برداشتند. گوئلا، که سه سال بزرگ‌تر است، تحت تأثیر استعداد فوق‌العاده برادر کوچک‌ترش قرار گرفت که منجر به پیوستن او به پاری‌سن‌ژرمن و کسب دو عنوان قهرمانی متوالی لیگ قهرمانان اروپا شد.

مهاجرت به اروپا در دهه‌های اخیر، منبع بزرگی از استعداد برای تیم‌های ملی آفریقایی فراهم کرده است که به دنبال بازیکنان از دیاسپورا هستند. تیم‌های ملی مانند الجزایر، کیپ‌ورد، جمهوری دموکراتیک کنگو، مراکش، سنگال و تونس در ترکیب‌های خود بازیکنان بیشتری از اروپا نسبت به کشور خود دارند.

تنها یک مورد از برادرانی که در یک جام جهانی به مصاف یکدیگر رفته‌اند، در دو تورنمنت متوالی اتفاق افتاده است. ژروم بواتنگ در خط دفاعی آلمان مقابل برادر ناتنی‌اش، کوین پرینس بواتنگ، که برای غنا بازی می‌کرد، قرار گرفت و این دیدار با پیروزی ۱-۰ آلمان در ژوهانسبورگ به پایان رسید. چهار سال بعد، آنها دوباره در فورتالزا در یک بازی گروهی با نتیجه ۲-۲ به تساوی رسیدند. ژروم بواتنگ در این باره گفت: "البته، این یک تجربه خاص بود، اما به نوعی چهار سال بعد متفاوت بود."

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