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زمان شروع فصل جدید لیگ اسپانیا مشخص شد: بارسا - رئال اینبار با مورینیو

زمان شروع فصل جدید لیگ اسپانیا مشخص شد: بارسا - رئال اینبار با مورینیو
کد خبر : 1796078
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لالیگا در فصل آتی در پایان هفته ۱۵ و ۱۶ مردادماه آغاز خواهد شد. این تصمیم بر اساس حکم داوری که بین لالیگا و اتحادیه بازیکنان فوتبال اسپانیا صادر شده، اتخاذ شده است.

به گزارش ایلنا، بر اساس اطلاعاتی که از منابع اتحادیه بازیکنان به دست آمده، لالیگا ۲۰۲۶-۲۰۲۷ در تاریخ ۱۵ و ۱۶ مردادماه سال آینده آغاز خواهد شد. این تصمیم پس از بررسی و صدور حکم داوری در مورد اختلافات بین لالیگا و اتحادیه بازیکنان فوتبال اسپانیا اعلام شده است.

داور در این حکم تصمیم گرفته است که آغاز لالیگا طبق برنامه‌ریزی‌های لالیگا باشد و نه بر اساس پیشنهاد اتحادیه، که تاریخ ۲۳ مرداد را به دلیل برگزاری جام جهانی و تأثیر آن بر بازگشت بازیکنان به باشگاه‌هایشان پیشنهاد کرده بود.

این حکم همچنین به دیگر اختلافات میان لالیگا و اتحادیه بازیکنان فوتبال اسپانیا، به ویژه در مورد زمان پایان لیگ دسته دوم، پرداخته است و به نظر می‌رسد که با پیشنهادات لالیگا همخوانی دارد.

 

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