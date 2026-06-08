زمان شروع فصل جدید لیگ اسپانیا مشخص شد: بارسا - رئال اینبار با مورینیو
لالیگا در فصل آتی در پایان هفته ۱۵ و ۱۶ مردادماه آغاز خواهد شد. این تصمیم بر اساس حکم داوری که بین لالیگا و اتحادیه بازیکنان فوتبال اسپانیا صادر شده، اتخاذ شده است.
به گزارش ایلنا، بر اساس اطلاعاتی که از منابع اتحادیه بازیکنان به دست آمده، لالیگا ۲۰۲۶-۲۰۲۷ در تاریخ ۱۵ و ۱۶ مردادماه سال آینده آغاز خواهد شد. این تصمیم پس از بررسی و صدور حکم داوری در مورد اختلافات بین لالیگا و اتحادیه بازیکنان فوتبال اسپانیا اعلام شده است.
داور در این حکم تصمیم گرفته است که آغاز لالیگا طبق برنامهریزیهای لالیگا باشد و نه بر اساس پیشنهاد اتحادیه، که تاریخ ۲۳ مرداد را به دلیل برگزاری جام جهانی و تأثیر آن بر بازگشت بازیکنان به باشگاههایشان پیشنهاد کرده بود.
این حکم همچنین به دیگر اختلافات میان لالیگا و اتحادیه بازیکنان فوتبال اسپانیا، به ویژه در مورد زمان پایان لیگ دسته دوم، پرداخته است و به نظر میرسد که با پیشنهادات لالیگا همخوانی دارد.