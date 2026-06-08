آخرین شلیک کین برای فتح جهان
هری کین پس از فتح فوتبال آلمان و تبدیل شدن به ستاره بیچونوچرای بایرن مونیخ، حالا جام جهانی ۲۰۲۶ را به چشم فرصتی طلایی برای تکمیل میراث فوتبالی خود و رسیدن به توپ طلا میبیند.
به گزارش ایلنا، کاپیتان تیم ملی انگلستان، هری کین، به اوج فوتبال رسیده و به عنوان بهترین انتقال تاریخ بایرن مونیخ شناخته میشود. با این حال، موفقیت او در جام جهانی ۲۰۲۶ میتواند سرنوشتساز باشد.
رئیس بایرن مونیخ، اولی هوینس، به تمجید از هری کین پرداخته و او را بهترین انتقال تاریخ این باشگاه دانسته است. این اظهارات پس از پیروزی ۳-۰ بایرن در فینال جام حذفی آلمان و به لطف هتتریک کین مطرح شد. با گذشت یک ماه از این اظهارات، به نظر میرسد که هوینس در ارزیابی خود مبالغه نکرده است. یکی از منابع داخلی بایرن نیز تأیید کرده که کین واقعاً بهترین بازیکنی است که این باشگاه داشته است.
کین به طرز غیرقابل انکاری توانسته نه تنها بایرن مونیخ بلکه نظرات جهانی فوتبال را نیز به خود جلب کند. او در یورو ۲۰۲۴ با چالشهایی روبرو بود و هنوز موفق به کسب هیچ جامی نشده بود، که این موضوع باعث ایجاد تردیدهایی در مورد او شد. با این حال، کین با پیروزی در بوندسلیگا در سال ۲۰۲۵ و کسب عناوین دیگر، نشان داد که هنوز در اوج خود قرار دارد.
هوینس در مورد تأثیر کین در رختکن بایرن میگوید که او به جوانترها کمک میکند و به رغم عدم تسلط کامل به زبان آلمانی، ارتباط خوبی با همتیمیهایش برقرار کرده است. او همچنین به قدرت و استقامت کین در برابر مدافعان بوندسلیگا اشاره کرده و میگوید که برای متوقف کردن او باید به شدت عمل کرد.
کین، با ۶۱ گل برای بایرن، تنها بازیکنی است که در لیگهای بزرگ اروپا به آمار گلزنی مسی و رونالدو نزدیک شده است. او همچنین در بازیهای مهمی مانند نیمهنهایی لیگ قهرمانان و فینال جام حذفی نقش کلیدی ایفا کرده و نشان داده که فراتر از یک گلزن صرف است.
اکنون کین به عنوان یکی از نامزدهای توپ طلا مطرح شده است، اما موفقیت او در این رقابتها به عملکردش در جام جهانی ۲۰۲۶ بستگی دارد. او که در دوران جوانی با چالشهای زیادی روبرو بوده، اکنون به یکی از بهترینهای فوتبال تبدیل شده و به نظر میرسد که این تابستان میتواند نقطه عطفی در کارنامهاش باشد.