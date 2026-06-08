به گزارش ایلنا، توماس توخل، سرمربی تیم ملی انگلیس تاکید دارد که جود بلینگام، هافبک ستاره این تیم، همچنان باید برای قرار گرفتن در ترکیب اصلی پیش از آغاز جام جهانی بجنگد. توخل مدت کوتاهی قبل از آغاز فینال‌های بزرگ جام جهانی در ایالات متحده، مکزیک و کانادا در ۱۱ ژوئن تایید کرد که بلینگام، هافبک رئال مادرید، همچنان برای به دست آوردن جایگاه فیکس در رقابت است. توخل تصریح کرد: "نقش‌ها می‌توانند در هر زمان تغییر کنند، اما در حال حاضر ۱۴ یا ۱۵ بازیکن فیکس بالقوه وجود دارند – و جاد یکی از آن‌هاست." شایعه شده است که سرمربی سابق بایرن و دورتموند رابطه تا حدودی تیره و تاری با بلینگام دارد.

توخل رفتار بلینگام را "زننده" خواند

از زمان آغاز به کار توخل در ژانویه ۲۰۲۵، این بازیکن ۲۲ ساله تنها چهار بار به عنوان بازیکن فیکس به میدان رفته و سه بار نیز به عنوان یار تعویضی وارد زمین شده است. در عوض، توخل به مورگان راجرز از استون ویلا تکیه کرده است که در ۱۲ بازی از ۱۳ مسابقه تحت هدایت او حضور داشته است. تحت مدیریت گرت ساوتگیت، سرمربی پیشین سه‌شیر‌ها، بلینگام یک شروع‌کننده بدون جانشین در ترکیب بود؛ به طوری که در یورو ۲۰۲۴ او در هفت مسابقه تنها ۲۹ دقیقه از بازی‌ها را از دست داد. مصدومیت‌ها مانع پیشرفت او شده‌اند و منابع مختلف از درگیری‌های مکرر او با توخل گزارش می‌دهند.

پس از باخت ۱-۳ در بازی دوستانه مقابل سنگال در ژوئن ۲۰۲۵، توخل رفتار بلینگام در زمین را "زننده" خواند، هرچند بعداً عذرخواهی کرد. در ماه نوامبر نیز، توخل پس از تعویض کردن بلینگام در جریان پیروزی ۲-۰ در مرحله مقدماتی مقابل آلبانی اعلام کرد که رفتار او را "بازبینی" خواهد کرد.

ابتدا نیمکت‌نشینی و سپس کاپیتانی

در پیروزی ۱-۰ سه‌شیرها مقابل نیوزیلند در آخرین بازی تدارکاتی پیش از جام جهانی، بلینگام پس از ورود به زمین به عنوان یار تعویضی در نیمه دوم، بازوبند کاپیتانی را بر بازو بست. توخل تحت تاثیر عملکرد او قرار گرفت و گفت: "شما می‌توانید ببینید که جود قطعاً عزم راسخ و اراده قوی دارد." او همچنین اضافه کرد که این هافبک "پر از انرژی" و در "فرم عالی" قرار دارد. انگلیس آماده‌سازی خود برای جام جهانی را روز چهارشنبه مقابل کاستاریکا کامل خواهد کرد و پس از آن در گروه L، در ۱۷ ژوئن به مصاف کرواسی، در ۲۳ ژوئن به مصاف غنا و در ۲۷ ژوئن روبروی پاناما قرار می‌گیرد.

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