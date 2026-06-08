فتح صندلی ریاست رئال مادرید با طعم بازگشت مورینیو

به گزارش ایلنا، فلورنتینو پرز، رئیس باشگاه رئال مادرید فاش کرد که به بازگشت یکی از بهترین مربیان جهان یعنی ژوزه مورینیو که در آستانه بازگشت به جمع کهکشانی‌ها قرار دارد، افتخار می‌کند. اگرچه این باشگاه هنوز به طور رسمی بازگشت مورینیو را اعلام نکرده است، اما پرز پیش از این در طول مبارزات انتخاباتی موفقیت‌آمیز خود برای ریاست باشگاه تصریح کرده بود که در صورت بقا در پست خود، این سرمربی سابق را جانشین آربلوا خواهد کرد.

مورینیو پیش از این بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳ هدایت رئال مادرید را بر عهده داشت و در ۱۷۴ بازی تحت رهبری خود به ۱۲۶ پیروزی دست یافت (۲۷ تساوی و ۲۱ باخت)؛ درصد برد ۷۲.۴٪ او با کهکشانی‌ها بالاترین آمار در میان تمامی تیم‌هایی است که او تا به حال هدایت کرده است. او در طول دوران حضورش در پایتخت اسپانیا، یک قهرمانی لالیگا (۱۲-۲۰۱۱)، یک قهرمانی کوپا دل ری (۱۱-۲۰۱۰) و یک سوپرکاپ اسپانیا (۲۰۱۲) را به دست آورد، در حالی که مادرید از زمان جدایی مورینیو در طول ۱۳ سال تنها چهار بار موفق به فتح لیگ شده است. این سرمربی ۶۳ ساله در حال حاضر با بنفیکا قرارداد دارد و با وجود شکست‌ناپذیری در فصل ۲۶-۲۰۲۵، آن‌ها را به مقام سوم لیگ رساند.

پس از جدایی مارکو سیلوا از فولام، انتظار می‌رود که او به بنفیکا بپیوندد و با این اوصاف بازگشت مورینیو به سانتیاگو برنابئو اکنون قریب‌الوقوع است. رئال مادرید در هر دو فصل گذشته خود در کسب جام ناکام بوده است، اما پرز مصمم است با انتصاب مورینیو این وضعیت را تغییر دهد.

فلورنتینو پرز در این رابطه گفت: "ما در انتخابات پیروز شده‌ایم و به کار خود برای ادامه کسب عناوین ادامه خواهیم داد. من هنوز اینجا هستم و اینجا هستم تا از رئال مادرید دفاع کنم. ما به تلاش خود ادامه خواهیم داد تا رئال مادرید به کسب عناوین قهرمانی ادامه دهد و تا پایان برای دستیابی به شانزدهمین جام اروپایی خواهیم جنگید. ما همچنان به استادیوم سانتیاگو برنابئو، بهترین استادیوم جهان، افتخار خواهیم کرد. افتخار می‌کنیم که بهترین بازیکنان جهان را داریم، افتخار می‌کنیم که به یکی از بهترین مربیان جهان خوش‌آمد می‌گوییم، یک مادریدیستا مانند ژوزه مورینیو. و مطمئن باشید با حضور من به عنوان رئیس، رئال مادرید متعلق به اعضای خود بوده، هست و همیشه خواهد بود."

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