رئال مادرید برای جذب خولیان آلوارز وارد عمل شد

به گزارش ایلنا و به نقل از پاتریک برگر، خبرنگار شبکه اسکای اسپورت آلمان، باشگاه رئال مادرید نخستین تماس‌های رسمی خود را برای بررسی وضعیت خولیان آلوارز، مهاجم آرژانتینی اتلتیکو مادرید، آغاز کرده است.

بر اساس این گزارش، مدیران رئال مادرید از مدت‌ها قبل عملکرد این مهاجم ملی‌پوش آرژانتین را زیر نظر داشته‌اند و اکنون نام او به‌طور جدی در فهرست اهداف نقل‌وانتقالاتی کهکشانی‌ها قرار گرفته است.

آلوارز که توانایی بازی در تمامی پست‌های خط حمله را دارد، طی فصل‌های اخیر با نمایش‌های درخشان خود جایگاه ویژه‌ای در فوتبال اروپا پیدا کرده و به یکی از ارزشمندترین مهاجمان حال حاضر قاره سبز تبدیل شده است.

در همین راستا، فلورنتینو پرز، رئیس باشگاه رئال مادرید، چند هفته پیش و در جریان رقابت‌های انتخاباتی این باشگاه اعلام کرده بود که در صورت پیروزی، برای جذب یک ستاره در سطح لیگ قهرمانان اروپا تا ۱۵۰ میلیون یورو هزینه خواهد کرد.

حالا گزارش‌ها حاکی از آن است که آلوارز یکی از اصلی‌ترین گزینه‌های مدنظر مدیران رئال برای این پروژه بزرگ محسوب می‌شود.

با این حال، سرنوشت این انتقال تا حد زیادی به موضع اتلتیکومادرید بستگی دارد. باشگاه اتلتیکو پیش از این تمایل چندانی به فروش ستاره آرژانتینی خود نشان نداده بود، اما پیشنهاد مالی سنگین رئال می‌تواند شرایط را تغییر دهد.

هرچند انجام معامله مستقیم میان دو رقیب سنتی شهر مادرید همواره با پیچیدگی‌های فراوانی همراه بوده، اما منابع نزدیک به باشگاه رئال تأکید دارند که فلورنتینو پرز تمامی تحولات مربوط به این پرونده را با دقت دنبال می‌کند و به دنبال تقویت ترکیب تیمش با بازیکنی است که تجربه درخشش در بالاترین سطح فوتبال اروپا را دارد.

در صورت جدی‌تر شدن مذاکرات، پرونده خولیان آلوارز می‌تواند به یکی از مهم‌ترین و جنجالی‌ترین نقل‌وانتقالات فوتبال اروپا در تابستان پیش رو تبدیل شود.

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