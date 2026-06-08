طلسم مرموز و ۴۴ ساله جام جهانی
رمزگشایی از گروه نفرینشدهای که هرگز قهرمان تورنمنت را نساخته است
از جام جهانی ۱۹۸۲ اسپانیا تاکنون، یک گروه خاص در این مسابقات وجود دارد که هیچگاه تیم قهرمان تورنمنت از درون آن بیرون نیامده است؛ طلسمی عجیب و آماری که حالا در آستانه جام جهانی ۲۰۲۶ همچنان پابرجا و زنده است.
به گزارش ایلنا، هر دوره از جام جهانی داستانها، رکوردها و نکات شگفتانگیزی را به جا میگذارد که در طول زمان ماندگار میشوند. اما یک روند کمتر شناختهشده وجود دارد که توجه هواداران و تحلیلگران را به یک اندازه جلب کرده است: از زمان جام جهانی ۱۹۸۲ فیفا در اسپانیا، هیچ تیمی که مسابقات را در گروه F آغاز کرده، در نهایت موفق به بالا بردن جام قهرمانی نشده است. در طول بیش از چهار دهه، برخی از معتبرترین تیمهای ملی جهان از این گروه عبور کردهاند؛ برخی به عنوان مدعی اصلی وارد شدند و برخی دیگر به مراحل پایانی مسابقات رسیدند، اما هیچکدام نتوانستند مسیر خود را به سمت افتخار و شکوه جهانی کامل کنند.
تیمهای بزرگ برای شکستن طلسم تلاش کردهاند
برخی از بزرگترین تیمهای ملی فوتبال جهان در گروه F با یکدیگر به رقابت پرداختهاند. تیمهایی مانند انگلیس، پرتغال، کرواسی، بلژیک، مکزیک، آلمان و مراکش همگی در دورههای مختلف این تورنمنت، بخشی از این گروه بودهاند. چندین تیم از میان آنها کمپینهای خاطرهانگیزی را خلق کردند؛ کرواسی در سال ۲۰۱۸ به فینال رسید، در حالی که مراکش در سال ۲۰۲۲ با تبدیل شدن به اولین کشور آفریقایی که به نیمهنهایی جام جهانی راه مییابد، تاریخسازی کرد. با این حال، هیچکدام از آنها موفق به فتح عنوان قهرمانی نشدند.
قهرمانان همیشه از گروه دیگری آمدهاند
از سال ۱۹۸۲، هر عنوان قهرمانی جام جهانی توسط تیمهایی کسب شده است که مسابقات خود را در گروههای دیگر آغاز کرده بودند. آنچه این آمار را حتی شگفتانگیزتر میکند این است که هیچکدام از آن قهرمانان، سفر خود در جام جهانی را از گروه F استارت نزده بودند. این روند و سنت عجیب در میان تغییرات فرمت مسابقات، گسترش تعداد تیمهای تورنمنت و نسلهای متعدد فوتبالیستها همچنان زنده مانده و جان سالم به در برده است.
آیا این روند در جام جهانی ۲۰۲۶ شکسته خواهد شد؟
با نزدیک شدن به جام جهانی ۲۰۲۶، کنجکاوی پیرامون این آمار و ارقام بار دیگر در حال افزایش است. این تورنمنت که به میزبانی ایالات متحده، مکزیک و کانادا برگزار میشود، اولین دورهای خواهد بود که با حضور ۴۸ تیم انجام میگیرد و تغییرات قابل توجهی را در فرمت مسابقات به همراه خواهد داشت. اکنون این سوال اجتنابناپذیر مطرح میشود: آیا گروه F بالاخره اولین قهرمان جهان خود را تولید خواهد کرد یا اینکه این نوار ناکامی همچنان به رشد خود ادامه میدهد؟