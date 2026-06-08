شمارش معکوس برای ستاره چهارم آلبیسلسته
جادوی اعداد در اتاق هتل مسی آرژانتینیها را دیوانه کرد
با اضافه شدن لیونل مسی به اردوی تیم ملی آرژانتین در کانزاس، فاش شدن شماره اتاق فوقستاره و کاپیتان آلبیسلسته در هتل محل اقامتشان، موجی از خرافات و امیدهای تازه را برای کسب چهارمین عنوان قهرمانی در جام جهانی ۲۰۲۶ به راه انداخته است.
به گزارش ایلنا، تیم ملی آرژانتین از همین حالا کاپیتان خود را برای سفر به جام جهانی در اختیار دارد. لیونل مسی در کنار رودریگو دیپائول وارد کانزاس شد و به عنوان بخشی از آخرین گروههای بازیکنان، پیش از آغاز جام جهانی ۲۰۲۶ به کمپ آلبیسلسته پیوست. ستاره آرژانتینی پس از فرود در میسوری، مورد استقبال اعضای قدیمی هیئت اعزامی فدراسیون فوتبال آرژانتین (AFA) قرار گرفت و سپس به هتل اوریجین، یعنی پایگاهی که توسط کادر فنی لیونل اسکالونی برای آمادهسازی پیش از اولین بازی آنها در جام جهانی انتخاب شده بود، منتقل شد.
اتاق ۲۰۲ و جزئیاتی که ویرال شد
پس از مستقر شدن در هتل، جزییاتی کوچک به سرعت به موضوع اصلی بحث در میان هواداران تبدیل شد. مسی در اتاق ۲۰۲ اقامت خواهد داشت که درب آن با رنگها و نمادهای تیم ملی آرژانتین شخصیسازی شده است. تصاویر این اتفاق به سرعت در شبکههای اجتماعی پخش شد و هیجان واقعی را در میان طرفداران برانگیخت. اگرچه این فقط یک عدد است، اما در فوتبال آرژانتین خرافات و نمادها اغلب معنای خاصی پیدا میکنند، به خصوص زمانی که پای کاپیتانِ برنده جام جهانی در میان باشد.
خاطره قطر ۲۰۲۲ که به امیدهای جدید دامن میزند
واکنشهای هواداران خیلی زود و به یک دلیل بسیار خاص از راه رسید. در جریان جام جهانی ۲۰۲۲ قطر، مسی در اتاق ۲۰۱ در دانشگاه قطر اقامت داشت. در آن زمان، بسیاری از طرفداران متوجه شدند که مجموع ارقام این شماره اتاق برابر با عدد سه است، که با ستاره سومی که آرژانتین در نهایت در دوحه به دست آورد، مطابقت داشت. اکنون، این شماره جدید دوباره به تئوریها و خرافات جان تازهای بخشیده است.
۲ + ۰ + ۲ = ۴.
برای هزاران نفر از هواداران، این عدد نمادی از ستاره چهارمی است که آرژانتین تلاش خواهد کرد در جام جهانی ۲۰۲۶ به دست آورد. با وجود اینکه هیچ ارتباط ورزشی در این میان وجود ندارد، اما این تصادف عددی بار دیگر به امیدهای جمعی حول محور قهرمانان حال حاضر جهان دامن زده است.
آرژانتین از هماکنون روی اولین بازی خود در جام جهانی تمرکز کرده است
در حالی که شبکههای اجتماعی همچنان در حال بحث و گفتگو درباره عدد مشهور "۲۰۲" هستند، آرژانتین روی آنچه واقعاً اهمیت دارد، یعنی جام جهانی، متمرکز باقی مانده است. آلبیسلسته قبل از اولین بازی رسمی خود، دیدارهای تدارکاتی و دوستانهای را برگزار خواهد کرد و سپس مسیر خود را در گروه J آغاز میکند؛ جایی که هدف آنها دفاع از عنوان قهرمانی به دست آمده در قطر و تعقیب یک دستاورد تاریخی دیگر خواهد بود.
در حال حاضر، اتاق مسی خود به تنهایی به یک داستان مجزا تبدیل شده است و یک بار دیگر ثابت میکند وقتی نوبت به کاپیتان آرژانتین میرسد، حتی کوچکترین جزئیات هم میتوانند به نمادهای امید برای پایگاه هواداران تبدیل شوند.