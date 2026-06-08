ستایش عجیب سرمربی ماتادورها از پدیده بارسا
دلا فوئنته: یامال هم مثل مسی لمسشده توسط خداست
سرمربی تیم ملی اسپانیا، با تمجید ویژه از لامین یامال اعلام کرد که این ستاره نوجوان بارسلونا "برای این کار به دنیا آمده" و استعداد طبیعی او را با لیونل مسی مقایسه کرد.
به گزارش ایلنا، یامال پس از پشت سر گذاشتن یک فصل موفقیتآمیز دیگر با بارسلونا که منجر به انتخاب او به عنوان بهترین بازیکن فصل لالیگا شد، انتظار میرود نقطه تمرکز اصلی تیم ملی اسپانیا در تابستان امسال باشد. دلا فوئنته مطمئن است که بال هجومی بارسلونا تحت تأثیر این موقعیت بزرگ قرار نخواهد گرفت و از شخصیت منحصربهفرد او به عنوان دلیل اصلی صعود سریعش به اوج فوتبال جهان یاد کرد.
سرمربی ماتادورها در گفتگو با گاردین اعلام کرد: “لامین برای این کار به دنیا آمده است. او شخصیتی جسور دارد. شاید این [فشار] من یا شما را غرق در خود میکرد. اما این بچهها خاص هستند. چند بار تا به حال درباره یک بازیکن پرسیدهایم: «آن پسر چقدر خوب بود، چه اتفاقی برایش افتاد؟ چرا موفق نشد؟» چون شما باید در فوتبال خوب باشید و در هزار چیز دیگر هم همینطور.” این مربی افزود: “لامین [در یورو] ۱۶ ساله بود، اکنون ۱۸ ساله است، او فشار رسانهای وحشتناکی را تحمل میکند و اشتباهات بسیار کمی مرتکب میشود. یک دقیقه، یک اشتباه، و تمام تمرکز روی آن قرار میگیرد؛ این منصفانه نیست.”
مقایسه با مسی و عصای جادویی خدا
دلا فوئنته بر این باور است که این بال هجومی به دسته بازیکنانی نخبه تعلق دارد که متبرک به استعدادی خارقالعاده هستند، اما او در عین حال نسبت به قرار دادن بار سنگین جانشینی مسی روی شانههای این بازیکن جوان هشدار داد.
مقایسهها با اسطوره آرژانتینی از زمان ورود یامال به سطح بزرگسالان آغاز شده است، هرچند این نوجوان تلاش کرده تا چنین صحبتهایی را رد کند. دلا فوئنته موافق است که یامال و مسی استعداد مشابهی دارند و معتقد است تنها افراد معدودی مایل به داشتن توانایی ذاتی برای تغییر بازی در چنین سطح بالایی و در چنین سن پایینی هستند: “فوتبالیستها افرادی با توانایی بالا و بسیار باهوش هستند. آنها نابغهاند و سپس کسانی هستند که توسط عصای جادویی خدا لمس شدهاند و تعداد این افراد بسیار کم است. لامین، مسی...”
به تازگی عکس فراموششدهای از مسی و یامال منتشر شده است که مسی ۲۰ ساله را در حال حمام کردن یامال در دوران نوزادی برای یک تقویم خیریه نشان میدهد. دلا فوئنته در این رابطه اضافه کرد: “شاید مسی نوزادان زیادی را در آغوش گرفته باشد. شاید این یک تصادف باشد. اما برای آن دسته از ما که ایمان داریم، که به چیزی فراتر اعتقاد داریم، «تصادف» نام مستعار خداست وقتی که نمیخواهد نام خود را امضا کند. در زندگی فکر میکنم هر چیزی به دلیلی رخ میدهد.”
مسابقه یامال با زمان
دلا فوئنته در حالی که تیم برای رقابتهای جام جهانی ۲۰۲۶ آماده میشود، بروزرسانی مثبتی از وضعیت بدنی یامال ارائه داده است. ستاره نوظهور بارسلونا با مصدومیت همسترینگ دست و پنجه نرم میکرد که باعث ایجاد این ترس شده بود که شاید شروع تورنمنت در آمریکای شمالی را از دست بدهد، اما آخرین گزارشها از کمپ تمرینی نشان میدهد که یک ریکاوری سریع در حال انجام است.
سرمربی اسپانیا در خصوص پیشرفت این بال هجومی خوشبین بود اما در مورد بازی مقابل کیپ ورد در ۱۵ ژوئن محتاط باقی ماند و گفت: “او به سرعت در حال بهتر شدن است و تمام اهداف را زودتر از موعد پشت سر میگذارد. من فکر میکنم او قادر خواهد بود در بازی اول بازی کند، اما این به معنای [حتمی بودن آن] نیست. ما ارزیابی خواهیم کرد که آیا او باید کمی بازی کند، بازی نکند یا منتظر بازی دوم بماند.”
مسیر اسپانیا در مرحله گروهی
اسپانیا به عنوان یکی از مدعیان اصلی وارد تورنمنت میشود. آنها ابتدا باید در مرحله گروهی حرکت کنند و این مسیر با بازی مقابل کیپ ورد آغاز میشود و سپس در ۲۱ ژوئن به مصاف عربستان سعودی میروند. اسپانیا در آخرین بازی خود در ۲۶ ژوئن روبروی اروگوئه قرار خواهد گرفت. چه یامال بازی اول را فیکس شروع کند و چه به مرور وارد مسابقات شود، حضور او همچنان نقطه تمرکز اصلی امیدهای این کشور برای بازگشت به قله فوتبال جهان است. تصمیمگیری در مورد میزان مشارکت او احتمالاً به آخرین جلسات تمرینی بستگی خواهد داشت.