بمب خبری در فوتبال آلمان
مذاکرات پنهانی کلوپ برای بازگشت به دنیای مربیگری
علیرغم تکذیبهای مکرر مدیربرنامههای کلوپ، گزارشهای جدید حاکی از آن است که سرمربی سابق لیورپول در حال انجام مذاکرات غیرمنتظره برای پذیرش نقش جدید در یک باشگاه بزرگ است.
به گزارش ایلنا، ساشا تاوولیری، کارشناس و خبرنگار بلژیکی نقل و انتقالات اسکای گزارش میدهد که "رئیس جهانی فوتبال" در کمپانی ردبول، نسبت به انتقال به عربستان سعودی ابراز تمایل کرده و پیش از این نیز گفتگوهایی را در مورد همکاری احتمالی با باشگاه الاتحاد انجام داده است.
درست یک هفته پیش بود که مارک کوسیکه، مدیربرنامههای کلوپ، شایعات پیرامون انتقال این سرمربی به این باشگاه عربستانی را تکذیب و اعلام کرد: "این موضوع اصلاً مطرح نیست و امکان ندارد." با این حال، بر اساس ادعای تاوولیری، مذاکرات بین طرفین بار دیگر در روز یکشنبه از سر گرفته شده است.
طبق اعلام این منبع، باشگاه الاتحاد تمایل دارد این مربی ۵۸ ساله را به عنوان مدیر فنی خود منصوب کند تا مسئولیت کامل استراتژی نقل و انتقالات باشگاه را بر عهده بگیرد. کلوپ البته این شرط را تعیین کرده است که تا زمان آغاز فصل جدید یا بسته شدن پنجره نقل و انتقالات، پست خود را در ردبول ترک نخواهد کرد. بر خلاف بیشتر لیگهای اروپایی، پنجره نقل و انتقالات عربستان سعودی چند هفته دیرتر باز میشود و مدت زمان بیشتری هم باز میماند؛ پنجره بوندسلیگا از ۳۰ ژوئن تا ۱ سپتامبر فعال است، در حالی که پنجره خاورمیانه تازه از ۲۲ ژوئیه باز خواهد شد.
خروج کلوپ از لایپزیش همچنان یک موضوع تکراری است
کلوپ که نماینده این شرکت تولیدکننده نوشیدنیهای انرژیزا نه تنها در رابطه با آربی لایپزیش و سالزبورگ، بلکه در قبال باشگاههای تحت مالکیت این کمپانی در برزیل، ایالات متحده و ژاپن نیز به شمار میرود، تا سال ۲۰۲۹ تحت قرارداد است. با این حال، گمانهزنیها درباره خروج زودهنگام او—یا حتی بازگشتش به دنیای مربیگری—مدتهاست که به شدت به گوش میرسد. رئال مادرید بارها به این مربی آلمانی لینک شده است و حتی انریکه ریکلمه، نامزد شکستخورده انتخابات ریاست این باشگاه، به هواداران وعده داده بود که در صورت انتخاب شدن، کلوپ را به خدمت خواهد گرفت. خود این سرمربی نیز بارها تاکید کرده است که هیچ برنامه فوری برای بازگشت به روی نیمکت ندارد.
با این وجود، شایعات درباره اختلافات داخلی همین ماه مارس گذشته دوباره مطرح شد و نشریه اکیپ به چندین مورد از نقاط اختلاف نظر بین باشگاه و سرمربی موفق و سابق دورتموند و لیورپول اشاره کرد. این موارد شامل انتصاب اوله ورنر، سرمربی لایپزیش بود که در آن زمان خطر از دست دادن دوباره سهمیه لیگ قهرمانان اروپا تیمش را تهدید میکرد. همچنین اصطکاکهایی در پاریس افسی، جایی که ردبول بیش از ۱۰ درصد از سهام آن را در اختیار دارد، به وجود آمد؛ بر اساس گزارشها، اختیارات کلوپ به قدری مبهم است که او هیچ اظهارنظری در فرآیند جستجوی سرمربی جدید این باشگاه در بهار نداشت، موضوعی که در نهایت منجر به انتصاب آنتوان کومبواره شد؛ مربی که یک فرد خارج از شبکه ردبولِ کلوپ به حساب میآمد.