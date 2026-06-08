آشنایی با شکارچیان کفش طلای جام جهانی

به گزارش ایلنا، با نزدیک شدن به جام جهانی ۲۰۲۶ نگاهی داریم به اینکه چه کسی می‌تواند در پایان این تورنمنت در تاریخ ۱۹ ژوئیه، جایزه کفش طلا را از آن خود کند. ما شش نامزد اصلی را انتخاب کرده‌ایم که یا در فرم فوق‌العاده‌ای وارد تورنمنت می‌شوند یا تجربه زیادی در صحنه جهانی دارند، در کنار دیگر مدعیان بیرونی که به دنبال ایجاد تأثیر برای کشورهای خود در آمریکای شمالی هستند.

هری کین

درخشش گلزنی هری کین برای بایرن مونیخ در فصل ۲۶-۲۰۲۵ باعث شده است که او به عنوان یکی از پیشتازان کسب توپ طلا مطرح شود و یک جام جهانی چشمگیر این هدف را برای او تقویت خواهد کرد. بدون احتساب جام جهانی باشگاه‌ها، کین ۶۱ گل در تمامی رقابت‌ها در طول فصل ۲۶-۲۰۲۵ به ثمر رساند که بیش از هر بازیکن دیگری در پنج لیگ معتبر اروپا است، در حالی که او از گل‌های مورد انتظار خود (۴۴.۴ xG) به اندازه ۱۶.۶ گل پیشی گرفت.

او به طور میانگین هر ۶۶ دقیقه یک گل به ثمر رساند، نسبتی که با زدن هت‌تریک‌های فراوان تقویت شد. در تمامی رقابت‌ها از اوت ۲۰۲۵، کین پنج هت‌تریک در سطح باشگاهی ثبت کرد که سه بار بیشتر از هر بازیکن دیگری در یک باشگاه از پنج لیگ معتبر اروپا است. کین به عنوان آقای گل بایرن در بوندسلیگا و دی‌اف‌بی پوکال (جام حذفی آلمان) معرفی شد، در حالی که در جدول گلزنان لیگ قهرمانان اروپا در رتبه دوم قرار گرفت.

این بازیکن ۳۲ ساله با درخشش در صحنه بین‌المللی برای انگلیس غریبه نیست. کین با ۷۹ گل در ۱۱۳ بازی ملی، رکورددار گلزنی انگلیس است؛ شش گل از این تعداد در جام جهانی ۲۰۱۸ به ثمر رسید، زمانی که او کفش طلا را برد. تنها کیلیان امباپه (۱۲) در دو جام جهانی گذشته گل‌های بیشتری نسبت به کین به ثمر رسانده است؛ کاپیتان انگلیس در ۱۱ بازی هشت بار موفق به گلزنی شده است. کین همچنین بهترین گلزن انگلیس در مسابقات مقدماتی بود و در مجموع از ۳۱ شوت، هشت بار گلزنی کرد. تنها ابرچی ازه (۸۴) میانگین دقایق به ازای هر گل بهتری نسبت به کین (۸۵) داشت، در حالی که کاپیتان انگلیس بهترین نرخ تبدیل شوت را در میان بازیکنانی که بیش از یک بار گلزنی کرده‌اند (۲۵.۸٪) به دست آورد.

کیلیان امباپه

در تاریخ جام جهانی در مجموع ۵۴ هت‌تریک به ثمر رسیده است. تنها دو مورد از آن‌ها در فینال رخ داده است: جف هرست برای انگلیس مقابل آلمان غربی در سال ۱۹۶۶، و امباپه برای فرانسه مقابل آرژانتین در سال ۲۰۲۲. امباپه علیرغم سه‌گانه خود، نتوانست در سال ۲۰۲۲ دو جام جهانی متوالی را فتح کند، اگرچه او جایگاه خود را به عنوان یکی از بهترین بازیکنان این رقابت‌ها به شدت تثبیت کرد. تنها پنج بازیکن در چندین فینال جام جهانی گلزنی کرده‌اند: واوا (۱۹۵۸، ۱۹۶۲)، پله (۱۹۵۸، ۱۹۷۰)، پل برایتنر (۱۹۷۴، ۱۹۸۲)، زین‌الدین زیدان (۱۹۹۸، ۲۰۰۶) و امباپه (۲۰۱۸، ۲۰۲۲). امباپه همچنین پس از رونالدو، مهاجم افسانه‌ای برزیل در سال ۲۰۰۲ (هشت گل)، تنها دومین بازیکن این قرن شد که در یک جام جهانی در سال ۲۰۲۲ حداقل هشت گل به ثمر رسانده است. پنج گل از هشت گل این بازیکن فرانسوی در مراحل حذفی به ثمر رسید. امباپه نسبت به هر بازیکن دیگری در دو جام جهانی گذشته گل‌های بیشتری به ثمر رسانده (۱۲) و مشارکت در گل بیشتری (۱۴) ثبت کرده است، در حالی که او در ضربات پنالتی مقابل آرژانتین در بازی نهایی نیز گلزنی کرد.

امباپه با کسب کفش طلا در نسخه ۲۰۲۲، می‌تواند تابستان امسال در آمریکای شمالی تاریخ‌ساز شود. این بازیکن ۲۷ ساله تنها چهار گل با رکورد ۱۶ گل میروسلاو کلوزه در تاریخ جام جهانی فاصله دارد، اگرچه لیونل مسی (۱۳ گل) نیز شانسی برای شکستن رکورد ثبت شده در سال ۲۰۱۴ دارد. دو گل دیگر برای امباپه همچنین باعث می‌شود که او با عبور از رکورد فعلی اولیویه ژیرو با ۵۷ گل، به بهترین گلزن تاریخ فرانسه تبدیل شود.

از تابستان گذشته، امباپه در ۴۷ بازی در تمامی رقابت‌ها ۴۹ مشارکت در گل (۴۳ گل، شش پاس گل - شامل جام جهانی باشگاه‌ها ۲۰۲۵) ثبت کرده است که یک مورد بیشتر از آمار او در ۱۲ ماه قبل (۴۸) است. اگر او بتواند فرم خود در رئال مادرید را در تیم ملی ادامه دهد، فرانسه برای فتح جام تا پایان مسیر روی خود حساب خواهد کرد.

ارلینگ هالند

پس از کسب سومین کفش طلای لیگ برتر در چهار فصل، تعجبی ندارد که نام ارلینگ هالند نروژی را در این لیست ببینیم. مهاجم منچسترسیتی به کشورش کمک کرد تا برای اولین بار از سال ۱۹۹۸ به جام جهانی صعود کند و در مسابقات مقدماتی نمایی از آنچه می‌تواند در تابستان امسال رخ دهد را به ما نشان داد. هالند در هشت مسابقه برای نروژ در مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۶، ۱۶ گل به ثمر رساند که حداقل چهار گل بیشتر از هر بازیکن دیگری است (المعز علی از قطر، ۱۲ گل)، با میانگین دو گل در هر ۹۰ دقیقه. این آمار شامل رکورد پنج گل در پیروزی ۱۱-۱ خانگی نروژ مقابل مولداوی بود که به طور مشترک بزرگترین پیروزی در مقدماتی یوفا برای جام جهانی ۲۰۲۶ به شمار می‌رود.

این بازیکن ۲۵ ساله در مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۶ یوفا در مجموع شوت‌ها (۴۱، مشترک در رتبه اول)، شوت‌های در چارچوب (۲۸)، گل‌های مورد انتظار (۹.۹) و گل‌های حاصل از ضد حملات سریع (چهار) در صدر قرار گرفت. و برای اینکه کمپین او حتی چشمگیرتر شود، هیچ یک از ۱۶ گل هالند در مقدماتی از روی نقطه پنالتی به ثمر نرسید و این مهاجم حتی تنها پنالتی خود را هم از دست داد. ضربات بدون پنالتی هالند میانگین ۰.۲۳ xG به ازای هر ضربه را ثبت کردند، در مقایسه با میانگین ۰.۱۵ xG بدون پنالتی به ازای هر ضربه توسط هر مهاجم دیگری در مقدماتی یوفا. شانس هالند برای قرار گرفتن در صدر جدول گلزنان تابستان امسال با حضور مارتین اودگارد بازیساز در خط هافبک نیز افزایش خواهد یافت.

اودگارد در صدر جدول پاس گل‌های مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۶ یوفا قرار گرفت که چهار پاس گل از هفت پاس گل او برای هالند ارسال شد؛ چهار پاس گل اودگارد به هالند، بیشترین تعداد پاس گل از یک بازیکن برای یک هم‌تیمی خاص در مقدماتی یوفا بود.

لیونل مسی

مسی سرانجام در سال ۲۰۲۲ دستش به جام ارزشمند رسید و این کار را به شکلی مقتدرانه انجام داد. این بازیکن آرژانتینی به اولین بازیکن در تاریخ جام جهانی تبدیل شد که در مرحله گروهی، یک‌هشتم نهایی، یک‌چهارم نهایی، نیمه‌نهایی و فینال در یک نسخه از تورنمنت در سال ۲۰۲۲ گلزنی کرده است. مسی رکورد تاریخ بیشترین بازی در جام جهانی را با ۲۶ مسابقه (۱۳ گل، هشت پاس گل) در اختیار دارد و در طول کمپین پیروزمندانه آرژانتین در دوره گذشته، او روی ۱۰ گل از ۱۵ گل تیمش تأثیرگذار بود (هفت گل، سه پاس گل). در دسترس بودن این بازیکن ۳۸ ساله برای جام جهانی پیش از این در هاله‌ای از ابهام بود، اما فرم چشمگیر او برای آرژانتین و اینتر میامی باعث خواهد شد تا او بار دیگر کشورش را در صحنه جهانی رهبری کند.

مسی با هشت گل بیشترین گل را در مقدماتی منطقه کونمبول به ثمر رساند، در حالی که مشترکاً بیشترین پاس گل را هم برای آرژانتین (سه) فراهم کرد. در این فصل ام‌ال‌اس، تنها هوگو کایپرس (۱۳) گل‌های بیشتری نسبت به ۱۲ گل مسی به ثمر رسانده است، اما کاپیتان اینتر میامی با ثبت ۱۹ مشارکت در گل و هفت پاس گل، بیشترین تاثیرگذاری را دارد. از سال ۲۰۱۰، مسی تقریباً در تک‌تک دقایق بازی‌های آرژانتین در جام جهانی بازی کرده است، و تنها استثنا در سومین بازی گروهی در سال ۲۰۱۴ مقابل نیجریه رخ داد که او در دقیقه ۶۳ تعویض شد. اگر این روند این بار نیز ادامه یابد، رکورد کلوزه قطعاً در خطر خواهد بود.

کریستیانو رونالدو

اگر مسی و کریستیانو رونالدو در تورنمنت امسال حضور یابند، به اولین بازیکنان تاریخ تبدیل خواهند شد که در شش دوره جام جهانی شرکت کرده‌اند. رونالدو تنها بازیکنی است که در پنج دوره مختلف این رقابت‌ها گلزنی کرده است، در حالی که تنها اوزه‌بیو (نه گل) می‌تواند آمار هشت گل رونالدو برای پرتغال در فینال‌ها را بهبود ببخشد. مهاجم سابق رئال مادرید و منچستریونایتد در جریان مسابقات مقدماتی با پنج گل هدایت پرتغال را در امر گلزنی بر عهده داشت. آمار کلی بین‌المللی او در حال حاضر روی ۱۴۳ گل در ۲۲۷ بازی قرار دارد.

این بازیکن ۴۱ ساله پس از کسب اولین عنوان قهرمانی خود در لیگ حرفه‌ای عربستان با النصر، با اعتماد به نفس بالایی وارد تورنمنت می‌شود. او ۲۸ گل در ۳۰ بازی به ثمر رساند که سومین آمار برتر لیگ پس از خولیان کوئینونس (۳۳) و ایوان تونی (۳۲) است؛ دو بازیکنی که میانگین دقایق به ازای هر گل بهتری نیز داشتند؛ کوئینونس به طور میانگین هر ۸۳ دقیقه یک گل، تونی هر۸۶ دقیقه و رونالدو هر ۹۳ دقیقه یک گل به ثمر رساندند. اگرچه به نظر می‌رسد رونالدو به هر آنچه که از نظر گلزنی وجود دارد دست یافته است، اما یک شاهکار وجود دارد که او هنوز آن را کامل نکرده است. مرد شماره یک خط حمله پرتغال هنوز در مراحل حذفی جام جهانی گلزنی نکرده است، کاری که مطمئناً برای کسب اولین کفش طلای خود در این رقابت‌ها به انجام آن نیاز دارد.

میکل اویارزابال

با توجه به اینکه آمادگی لامین یامال برای مراحل اولیه تورنمنت هنوز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد، میکل اویارزابال می‌تواند بازیکنی باشد که هدایت خط حمله را برای اسپانیا بر عهده بگیرد. اویارزابال با به ثمر رساندن شش گل در همین تعداد بازی، به همراه میکل مرینو بهترین گلزن مشترک اسپانیا در مرحله مقدماتی بود، در حالی که مهاجم رئال سوسیداد در پاس گل (چهار) نیز اسپانیا را رهبری کرد. اویارزابال یکی از تنها سه بازیکنی بود که بیش از ۱۰ مشارکت در گل در مقدماتی جام جهانی یوفا داشتند، در کنار هالند (۱۸) و ممفیس دپای (۱۲).

اگرچه او هنوز در صحنه جهانی به میدان نرفته است، اما این بازیکن ۲۹ ساله پیش از این تأثیر خود را در سطح قاره‌ای به جا گذاشته و گل پیروزی اسپانیا در فینال یورو ۲۰۲۴ مقابل انگلیس را به ثمر رسانده است. اویارزابال همچنین درست پس از پشت سر گذاشتن بهترین کمپین گلزنی خود در لالیگا در طول دوران حرفه‌ای‌اش وارد این تورنمنت می‌شود. این مهاجم ۱۵ بار در رقابت‌های لیگ برتر اسپانیا در فصل ۲۶-۲۰۲۵ گلزنی کرد، در حالی که بهترین فصل قبلی او در ۱۹-۲۰۱۸ بود که ۱۳ بار در لیگ دروازه‌ها را باز کرده بود. او در جریان بازی‌های ملی ماه مارس در پیروزی ۳-۰ اسپانیا مقابل صربستان دو بار گلزنی کرد، اگرچه فران تورس از بارسلونا برای قرار گرفتن در ترکیب اصلی در تیم لوئیس دلا فوئنته با اویارزابال رقابت می‌کند.

مدعیان بیرونی کفش طلا؟

اگر یامال بتواند در هر سه بازی گروهی اسپانیا مقابل کیپ ورد، عربستان سعودی و اروگوئه بازی کند و آن‌ها تا مراحل پایانی پیش بروند، او نیز چشم به کفش طلا خواهد داشت. یامال جوان‌ترین بازیکنی است که در یک بازی برای اسپانیا دبل کرده است، در حالی که او همچنین به جوان‌ترین گلزن تاریخ یورو در نسخه ۲۰۲۴ تبدیل شد. در همین حال، برزیل می‌تواند به ستاره رئال مادرید، وینیسیوس جونیور، به ویژه با توجه به مشکلات مصدومیت نیمار تکیه کند. در میان بازیکنان لالیگا، تنها امباپه (۴۲) و یامال (۲۴) در فصل ۲۶-۲۰۲۵ در تمامی رقابت‌ها گل‌های بیشتری نسبت به وینیسیوس (۲۲) به ثمر رساندند، اگرچه او تنها ۱۳.۲ درصد از ۱۶۷ شوت خود را به گل تبدیل کرد.

هنگامی که نروژ، سنگال و عراق در گروه I با فرانسه روبرو می‌شوند، امباپه دغدغه اصلی آن‌ها خواهد بود، اما ترکیب دیدیه دشان پر از استعدادهای هجومی است. عثمان دمبله، برنده توپ طلای ۲۰۲۵ که به تازگی قهرمانی‌های متوالی در لیگ قهرمانان اروپا را جشن گرفته است، نمی‌تواند نادیده گرفته شود. از آغاز فصل ۲۵-۲۰۲۴، آمار ۸۰ گل و پاس گل ترکیبی دمبله (۵۴ گل، ۲۵ پاس گل) به طور مشترک در رتبه ششم بیشترین آمار در میان بازیکنان پنج لیگ معتبر اروپا قرار دارد و با یامال برابر است. کین (۱۲۱)، امباپه (۹۷)، مایکل اولیسه (۸۸)، هالند (۸۶) و رافینیا (۸۴) بازیکنانی هستند که در همین بازه زمانی آمار بیشتری دارند. اولیسه، هموطن فرانسوی او، فصل بوندسلیگا را با ۳۴ مشارکت در گل (۱۵ گل، ۱۹ پاس گل) به پایان رساند که یک رکورد جدید برای یک بال هجومی از زمان آغاز جمع‌آوری داده‌های دقیق اوپتا در لیگ برتر آلمان در فصول ۰۵-۲۰۰۴ به شمار می‌رود. اولیسه در ۱۵ بازی بزرگسالان برای فرانسه چهار گل به ثمر رسانده است که تمام گل‌های بین‌المللی او در ۹ مسابقه در سال ۲۰۲۵ به دست آمده است، اما پیش از این هرگز در جام جهانی یا جام ملت‌های اروپا بازی نکرده است، در حالی که دمبله هرگز در یک تورنمنت بزرگ برای فرانسه گلزنی نکرده است.

زوج سابق لیورپول یعنی محمد صلاح و سادیو مانه نیز همیشه یک تهدید به ترتیب برای مصر و سنگال هستند، اگرچه پیشروی کشورهای آن‌ها در تورنمنت می‌تواند شانس آن‌ها را برای کسب کفش طلا تحت تأثیر قرار دهد. صلاح در طول مسابقات مقدماتی جام جهانی مستقیماً روی ۶۰ درصد از گل‌های مصر (۱۲ از ۲۰ گل) نقش داشت و به عنوان گلزن برتر (نه گل) و بهترین پاسور آن‌ها (سه پاس گل) کار را تمام کرد. مانه که بهترین گلزن تاریخ سنگال است، جام جهانی ۲۰۲۲ را به دلیل مصدومیت از دست داد. تنها حضور او در این رویداد در سال ۲۰۱۸ رقم خورد، زمانی که او در هر سه بازی گروهی بازی کرد و یک گل مقابل ژاپن به ثمر رساند.

منبع: وان‌فوتبال

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