به گزارش ایلنا، وبسایت تحلیلی «اتلتیک» در آستانه آغاز جام جهانی ۲۰۲۶، از ۱۱ خبرنگار و تحلیلگر فوتبال خواست پیش‌بینی‌های خود را درباره قهرمان مسابقات، تیم‌های شگفتی‌ساز، ناکامان احتمالی و چهره‌های برجسته جام ارائه کنند؛ گزارشی که در بخش‌های مختلف آن نام تیم ملی ایران نیز به چشم می‌خورد.

یکی از جالب‌ترین بخش‌های این گزارش مربوط به پیش‌بینی تیم‌های ناکام جام است. «جیمز هورنکسل» معتقد است بلژیک با وجود قرار گرفتن در گروهی نسبتاً آسان، عملکرد درخشانی نخواهد داشت. او در این باره نوشت: «اگر بتوانید جرمی دوکو را مهار کنید، بلژیک تیمی آسیب‌پذیر به نظر می‌رسد. مصر، ایران و نیوزیلند شاید گروه آسانی برای آن‌ها باشند، اما تصور نمی‌کنم در مراحل حذفی سر و صدای زیادی به پا کنند.»

این تحلیل در حالی مطرح شده که بلژیک به‌عنوان سید نخست گروه خود شناخته می‌شود و بسیاری آن را مدعی اصلی صعود می‌دانند.

ایران همچنین در بخش دیگری از این گزارش نیز مورد توجه قرار گرفته است. «هری بوشنل»، خبرنگار اتلتیک، در پاسخ به این پرسش که بیش از همه منتظر تماشای کدام مسابقه جام جهانی است، از بازی‌های ایران در لس‌آنجلس نام برد.

او نوشت: «بی‌صبرانه منتظر بازی‌های ایران در لس‌آنجلس هستم؛ چه دیدار مقابل نیوزیلند و چه مسابقه برابر بلژیک. این بازی‌ها از جهات مختلف، نمایش‌هایی فوق‌العاده و تماشایی خواهند بود.»

اشاره این نویسنده بیش از آنکه صرفاً جنبه فنی داشته باشد، به فضای ویژه پیرامون حضور ایران در آمریکا، جمعیت گسترده ایرانیان ساکن کالیفرنیا و حواشی سیاسی و اجتماعی مرتبط با این مسابقات مربوط می‌شود؛ موضوعی که در هفته‌های اخیر بارها در رسانه‌های بین‌المللی مورد توجه قرار گرفته است.

در بخش دیگری از گزارش نیز نام ایران به صورت غیرمستقیم مطرح شده است. «روملو لوکاکو» مهاجم بلژیک یکی از گزینه‌های مطرح برای کسب عنوان آقای گلی جام معرفی شده و یکی از نویسندگان اتلتیک معتقد است مهاجم باتجربه بلژیکی می‌تواند در دیدارهای مرحله گروهی برابر تیم‌هایی چون ایران، مصر و نیوزیلند آمار گلزنی خود را افزایش دهد.

در مجموع، هرچند نویسندگان اتلتیک ایران را در فهرست مدعیان قهرمانی یا شگفتی‌سازان اصلی جام جهانی قرار نداده‌اند، اما تکرار نام تیم ملی در بخش‌های مختلف این گزارش نشان می‌دهد گروه ایران و به‌ویژه دیدارهای این تیم در آمریکا، از نگاه رسانه‌های بین‌المللی یکی از سوژه‌های قابل توجه جام جهانی ۲۰۲۶ خواهد بود.

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