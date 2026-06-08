حسرت بزرگ جام بیستوسوم
پنج فوقستارهای که با غیبتشان قلب فوتبالدوستان را شکستند
در شرایطی که بزرگترین نامهای دنیای فوتبال خود را برای درخشش در جام جهانی ۲۰۲۶ آماده میکنند، چند ستاره نامدار و بزرگ به دلایل مختلف این تورنمنت عظیم را از دست دادهاند و باید از خانه نظارهگر بازیها باشند.
به گزارش ایلنا، تب داغ جام جهانی ۲۰۲۶ روز به روز در حال افزایش است و فوتبالدوستان در سراسر جهان برای آغاز این مأموریت بزرگ ثانیهشماری میکنند. با این حال، ویترین این تورنمنت باشکوه به دلیل غیبت چند تن از بزرگترین و تاثیرگذارترین ستارههای حال حاضر فوتبال جهان کاملاً ناقص به نظر میرسد. بازیکنانی که هر کدام وزنهای برای تیمهای خود بودند، حالا باید از پای تلویزیون نظارهگر درخشش همتایان خود در آمریکای شمالی باشند.
روبرت لواندوفسکی (لهستان)
جام جهانی ۲۰۲۶ قطعاً حسی شبیه به یک خداحافظی باشکوه با برخی از بزرگترین اسطورههای تمام ادوار تاریخ فوتبال را به همراه دارد. لیونل مسی، کریستیانو رونالدو و لوکا مودریچ، یعنی سه برنده توپ طلا و سهگانهای از بهترینهای نسل خود، همگی آماده هستند تا در آخرین جام جهانی دوران حرفهای خود به میدان بروند.
نام دیگری که او نیز کاملاً در این دسته قرار میگیرد، روبرت لواندوفسکی است. تنها شیوع یک پاندمی جهانی بود که لواندوفسکی را از کسب توپ طلا محروم کرد، هرچند او جایزه بهترین بازیکن مرد فیفا (The Best) را در سالهای ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ به خود اختصاص داد. این گلزن قهار لهستانی در تابستان امسال غایب خواهد بود، چرا که کشورش در مسیر مقدماتی از صعود بازماند. به نظر میرسد این ستاره ۳۷ ساله برای آخرین بار شانس حضور در این صحنه بزرگ را از دست داده است.
خویچا کواراتسخلیا (گرجستان)
ستاره گرجستانی امیدوار خواهد بود که به فهرست بازیکنان کلاس جهانی که هرگز پا به جام جهانی نگذاشتهاند، اضافه نشود. گرجستان پیش از این با پیشبینیها جنگید و به یورو ۲۰۲۴ رسید و همگان را تحت تأثیر قرار داد، اما در مسابقات مقدماتی جام جهانی کمپین تیره و تاری را پشت سر گذاشت. این بدان معناست که سوپراستار PSG تابستان را در خانه سپری خواهد کرد؛ آن هم پس از یک فصل باشگاهی درخشان که در آن در مسیر موفقیت و قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا خوش درخشید.
ویکتور اوسیمن (نیجریه)
نیجریه بزرگترین کشور آفریقایی بود که پس از باخت در ضربات پنالتی مرحله پلیآف مقابل جمهوری دموکراتیک کنگو، از رسیدن به جام جهانی بازماند. غیبت عقابهای ممتاز به این معنی است که جام جهانی بدون حضور ویکتور اوسیمن، گلزن قهار گالاتاسرای برگزار خواهد شد. فوتبال امروز با کمبود مهاجمان نوک ششدانگ و نخبه مواجه است، اما استدلالهای قوی وجود دارد که اوسیمهن کاملاً با این معیارها همخوانی دارد. او در ۷۴ بازی برای گالاتاسرای ۵۹ گل به ثمر رسانده که شامل ۷ گل در ۱۰ بازی این فصل لیگ قهرمانان اروپا میشود.
کول پالمر (انگلستان)
حتی با وجود اینکه او فصلی پایینتر از حد انتظار را در چلسی سپری کرد، خط خوردن کول پالمر یکی از بزرگترین شوکهای لیست تیم ملی انگلیس توسط توماس توخل بود. پالمر بازیکنی است که ثابت کرده میتواند فشار صحنههای بزرگ را تحمل کند و گلزنی در فینال مسابقات قهرمانی اروپا و فینال جام جهانی باشگاهها را در کارنامه خود دارد. با توجه به درخشش او در جریان جام جهانی باشگاهها در آمریکای شمالی در تابستان گذشته، کمتر کسی فکر میکرد که پالمر جایی در هواپیمای تیم ملی انگلیس نداشته باشد.
دومینیک سوبوسلای (مجارستان)
دومینیک سوبوسلای درست پس از پشت سر گذاشتن بهترین فصل دوران حرفهای خود در لیورپول، تابستان امسال را در حاشیه و دور از میدان سپری خواهد کرد. مجارستان در پلیآف یوفا شکست خورد و تلاشهای فراوان کاپیتان خستگیناپذیر آنها نیز نتیجهای نداشت. سوبوسلای علیرغم فصل ضعیف لیورپول، یک مهره برجسته بود و اغلب بار قرمزها را در بازیها به دوش میکشید. قطعاً یک تابستان پر از استراحت، برای آندونی ایرائولا، سرمربی جدید او، ایدهآل خواهد بود.