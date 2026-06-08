روزگار عجیب و تلخ آنتونی مارسیال بعد از ترک منچستریونایتد در آمریکا

به گزارش ایلنا، آنتونی مارسیال، مهاجم ۳۰ ساله فرانسوی، به تازگی از باشگاه مونتری مکزیک جدا شده است. این تصمیم به دلیل عملکرد ناامیدکننده او در این باشگاه اتخاذ شده و به گفته فابریتزیو رومانو، قرارداد او یک سال زودتر از موعد پایان یافته است. مارسیال که در سپتامبر سال گذشته به مونتری پیوسته بود، تنها در ۲۰ بازی موفق به زدن یک گل و ارائه سه پاس گل شد.

این جدایی برای مارسیال که پیش از این نیز دوران ناموفقی را در آ.ا.ک آتن تجربه کرده بود، به معنای بازگشت به نقطه صفر است. او در مونتری نیز به دلیل مصدومیت شانه در فوریه، مجبور به ترک زمین در حالتی دردناک در یک بازی مقابل کلوب لئون شد. آخرین بازی او برای این باشگاه در تاریخ ۱۸ مارس برابر کروز آزول در جام قهرمانان کونکاکاف بود.

در ادامه، مارسیال به دلیل واکنش تند خود به عدم تعویض در بازی مونتری مقابل چیواس د گوادالاخارا، از تمرینات تیم کنار گذاشته شد. او در دقیقه ۷۴ وقتی که بازیکنی جوان‌تر از خود، خواکین موخیکا، به زمین آمد و تیمش سه گل عقب بود، عصبانی شد و به همین دلیل به عنوان بازیکن تعویضی باقی ماند.

مارسیال که در سال ۲۰۱۵ با مبلغ ۳۶ میلیون پوند به منچستریونایتد پیوسته بود، انتظار می‌رفت که یکی از بهترین استعدادهای فوتبال جهان شود. اما او به دلیل مشکلات مصدومیت و تغییرات مکرر مربی، نتوانست به ثبات برسد و در نهایت با میانگین کمی بیش از ۱۰ گل در هر فصل از این باشگاه جدا شد.

پس از افت در ترکیب اصلی در سال ۲۰۲۲، مارسیال به صورت قرضی به سویا رفت و در آنجا نیز عملکرد ضعیفی داشت و تنها یک گل در ۱۲ بازی به ثمر رساند. او سپس به صورت دائمی به آ.ا.ک آتن منتقل شد و در آنجا نیز با وجود دریافت بالاترین دستمزد تاریخ این باشگاه، به دلیل مشکلات مالی از تیم کنار گذاشته شد.

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