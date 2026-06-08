به گزارش ایلنا، با نزدیک شدن به روزهای حساس آغاز جام جهانی ۲۰۲۶، تمرینات تیم ملی فوتبال ایران با جدیتی مضاعف و در فضایی کاملاً شاداب در کمپ تیخوانای مکزیک دنبال می‌شود. امیر قلعه‌نویی با ایستادن در میانه میدان و نظارت دقیق بر عملکرد شاگردانش، آخرین برنامه‌های تاکتیکی را برای حضور قدرتمند یوزها در این تورنمنت بزرگ مرور می‌کند. روحیه بالا و لبخندهای بازیکنان در طول تمرین نشان می‌دهد که ملی‌پوشان از نظر روحی و روانی در آمادگی کاملی به سر می‌برند.

در این میان، آمادگی بالای دروازه‌بان‌ها زیر نظر کادر فنی و انگیزه بازیکنان جوان در کنار با تجربه‌ها، رقابت فشرده‌ای را برای قرار گرفتن در ترکیب اصلی ایجاد کرده است. شاگردان قلعه‌نویی که فاز نهایی آماده‌سازی خود را در این کمپ مجهز پشت سر می‌گذارند، تلاش می‌کنند تا با رسیدن به بالاترین سطح از هماهنگی تیمی، برای حریفان خود در مرحله گروهی جام جهانی خط و نشان بکشند و آماده یک شروع طوفانی در این رقابت‌ها شوند.

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