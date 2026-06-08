طلای دراماتیک عموزاد با کامبک تماشایی

به گزارش ایلنا، رحمان عموزاد با نمایشی تماشایی در فینال وزن ۶۵ کیلوگرم رقابت‌های رنکینگ اتحادیه جهانی کشتی در مغولستان، شکست برابر شامیل ممدوف در مسابقات جهانی بلگراد را جبران کرد و با یک بازگشت دراماتیک به مدال طلا رسید.

در ادامه رقابت‌های رنکینگ اتحادیه جهانی کشتی در مغولستان، رحمان عموزاد بار دیگر توانایی‌های فنی و روحیه جنگندگی خود را به نمایش گذاشت. ملی‌پوش وزن ۶۵ کیلوگرم ایران در دیدار فینال برابر شامیل ممدوف قرار گرفت و در شرایطی که با اختلاف ۱۰ بر ۳ از حریف خود عقب افتاده بود، دست به کاری بزرگ زد.

عموزاد با تغییر روند مسابقه و اجرای فنون پیاپی، فاصله امتیازی را جبران کرد و در نهایت با نتیجه ۱۷ بر ۱۰ به پیروزی رسید تا مدال طلای این رقابت‌ها را از آن خود کند. این پیروزی برای آزادکار جوان ایران اهمیت ویژه‌ای داشت، چرا که او توانست شکست قبلی خود مقابل ممدوف در مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۳ بلگراد را جبران کند و با اقتدار روی سکوی نخست بایستد.

در دیگر نتایج کاروان کشتی ایران، محمد نخودی در وزن ۸۶ کیلوگرم عملکرد موفقی داشت و با کسب عنوان قهرمانی، دومین مدال طلای ایران را به دست آورد.

همچنین مهدی یوسفی در وزن ۷۹ کیلوگرم به مدال نقره رسید و اهورا خاطری در وزن ۶۱ کیلوگرم و ابوالفضل رحمانی در وزن ۹۲ کیلوگرم نیز با قرار گرفتن در جایگاه سوم، صاحب مدال برنز شدند.

بدین ترتیب تیم ایران با کسب دو مدال طلا، یک نقره و دو برنز، عملکرد قابل توجهی در این مسابقات به ثبت رساند و آزادکاران کشورمان بار دیگر توانمندی خود را در سطح بین‌المللی به نمایش گذاشتند.

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