زارع: تیم ملی امید مثل یک خانواده باشخصیت شده است/فدراسیون احترام کامل گذاشت
مدافع لژیونر تیم ملی امید با تمجید از فضای حاکم بر اردو تأکید کرد هدف همه اعضای تیم پایان دادن به سالها ناکامی فوتبال ایران در مسیر صعود به المپیک است.
به گزارش ایلنا، محمد مهدی زارع بازیکن تیم ملی امید با اشاره به شرایط این تیم در اردوی آنتالیا و کار زیرنظر حسین عبدی نقطه نظراتی را اشاره کرد که خواندنش خالی از لطف نیست.
ارزیابی از اردوی تیم ملی امید
خوشبختانه شرایط اردو خیلی خوب است. این اردو تفاوتهایی با اردوهای گذشته داشت چون بسیاری از بازیکنانی که در لیگ ایران بازی میکنند به دلیل شرایطی که در ماههای اخیر به وجود آمده بود و تعطیلی مسابقات، مدتی از فضای رقابتی و شرایط مسابقه دور بودند. طبیعی بود که این مسئله روی آمادگی بدنی و ذهنی بازیکنان تأثیر بگذارد.
مدافع احمد گروژنی روسیه درباره وضعیت بدنی شایر هم تیمی هایش ور تیم ملی زیر ۲۳ سال کشورمان با وجود تعطیلی تمرینات به دلیل جنگ تحمیلی با دشمن متخاصم صهیونیستی- آمریکایی گفت: من به عنوان یک لژیونر که در طول این مدت در شرایط مسابقه قرار داشتم، وقتی به اردو اضافه شدم این موضوع را احساس کردم، اما واقعاً باید از بازیکنان و کادر فنی تشکر کنم. با تمریناتی که در این مدت برگزار شد، شرایط تیم روز به روز بهتر شد و الان فکر میکنم بازیکنان تا حد زیادی به ریتم مسابقه برگشتهاند.
کار کادر فنی در این شرایط آسان نبود
او درباره برگزاری تمرینات بدنسازی به دلیل دوری چند ماهه نفرات دعوت شده از تمرینات تیمی تصریح کرد: بدون شک مدیریت چنین شرایطی برای کادر فنی کار سادهای نبود. وقتی بخشی از بازیکنان برای مدتی از مسابقات دور بودهاند، رساندن همه نفرات به یک سطح آمادگی مشخص نیاز به برنامهریزی دقیق دارد.
زارع ادامه داد: خوشبختانه کادر فنی با صبر و برنامهریزی خوبی کار را پیش برده و حالا شرایط تیم نسبت به روزهای ابتدایی اردو بسیار بهتر شده است. لژیونرها هم تلاش میکنند هر کمکی از دستشان برمیآید برای بالا رفتن کیفیت تمرینات و افزایش هماهنگی تیم انجام دهند.
اولین تجربه همکاری با حسین عبدی
مدافع تیم ملی درباره حضور حسین عبدی در راس کادرفنی یادآور شد: این اولین بار است که فرصت کار کردن با آقای عبدی را دارم. پیش از حضور در اردو شناخت خوبی از ایشان داشتم اما وقتی از نزدیک با ایشان کار کردم، متوجه شدم یکی از ویژگیهای مهمشان نحوه مدیریت گروه و ارتباطی است که با بازیکنان برقرار میکنند.
زارع گفت: جدا از مسائل فنی، چیزی که بیشتر از همه در ایشان توجه من را جلب کرد، شخصیت و روحیهای بود که در تیم ایجاد کردهاند. ایشان تلاش میکنند همه بازیکنان در کنار هم احساس راحتی داشته باشند و فضای تیم ملی امید را شبیه یک خانواده اداره کنند.
مدافع تیم ملی خاطرنشان کرد: به نظرم این موضوع یکی از مهمترین عوامل موفقیت هر تیمی است. وقتی بازیکنان احساس کنند در یک محیط صمیمی و متحد حضور دارند، میتوانند تواناییهای واقعی خودشان را نشان دهند.
تیم ملی امید باید به حسرت چند دههای پایان دهد
وی درباره هدفگذاری مهم فدراسیون و حمایت همه جانبه ای که از این تیم می شود تصریح کرد: فدراسیون با پرواز چارتر و امکانات بسیار عالی به تمام ارکان تیم احترام کامل گذاشت. همه ما میدانیم که صعود به المپیک چه اهمیت بزرگی برای فوتبال ایران دارد. سالهای زیادی است که فوتبال ایران نتوانسته در مسابقات فوتبال المپیک حضور داشته باشد و این موضوع برای همه ما یک انگیزه بزرگ محسوب میشود.
زارع افزود: بازیکنان، کادر فنی و مسئولان تیم ملی امید یک هدف مشترک دارند و آن هم این است که بتوانیم به این انتظار طولانی پایان بدهیم. همه اعضای تیم با انگیزه بسیار زیادی کار میکنند و امیدواریم در نهایت بتوانیم اتفاقی را رقم بزنیم که سالهاست فوتبال ایران در انتظار آن است.
امیدوارم المپیک ۲۰۲۸ نقطه عطفی برای نسل جدید فوتبال ایران باشد
مدافع تیم ملی با اشاره به تاکیدهای مهدی تاج رییس فدراسیون و حسین عبدی سرمربی تیم برای حضور در المپیک ۲۰۲۸ تصریح کرد: هدف کوتاهمدت ما موفقیت در مسابقات و اردوهای پیش رو است اما اگر بخواهیم به تصویر بزرگتر نگاه کنیم، بدون تردید همه ما رویای حضور در المپیک ۲۰۲۸ را در سر داریم.
او ادانه داد: من امیدوارم اتفاق خیلی خوبی برای فوتبال ایران رخ بدهد. این تیم میتواند نقش مهمی در روند تغییر نسل فوتبال ایران داشته باشد. تیم ملی امید همیشه پلی میان فوتبال پایه و تیم ملی بزرگسالان بوده و امیدوارم این نسل بتواند مسیر حضور بازیکنان بیشتری را در تیم ملی بزرگسالان هموار کند.
زارع در پایان خاطرنشان کرد: اگر بتوانیم به المپیک صعود کنیم، هم یک موفقیت بزرگ برای فوتبال ایران خواهد بود و هم میتواند آینده بسیاری از بازیکنان این نسل را تحت تأثیر قرار دهد. برای همین همه ما با تمام توان تلاش میکنیم تا به این هدف مهم برسیم.