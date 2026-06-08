دکلان رایس رسماً کاپیتان دوم انگلیس در جام جهانی شد

به گزارش ایلنا، این بازیکن ۲۷ ساله در غروب روز شنبه به همراه بوکایو ساکا، نونی مادوئکه و ابرچی ازه وارد کمپ تمرینی تیم در وست پالم بیچ شد؛ آن هم در شرایطی که هم‌تیمی‌های آن‌ها در هوای بسیار گرم تامپا موفق شدند نیوزیلا‌ند را با نتیجه ۱-۰ شکست دهند.

رایس یکی از اولین نام‌ها در لیست ترکیب تیم ملی انگلیس است و در حالی تازه به ایالات متحده سفر کرده که نقشی کلیدی در قهرمانی آرسنال در لیگ برتر انگلیس و شکست ناامیدکننده آن‌ها در فینال هفته گذشته لیگ قهرمانان اروپا ایفا کرده است.

کیفیت و شخصیت این هافبک با ۷۲ بازی ملی به این معنی است که او به عنوان نایب‌کاپیتان در طول تلاش تابستان امسال برای کسب افتخار در جام جهانی خدمت خواهد کرد؛ مسئولیتی که او پیش از این در جریان غیبت هری کین به عنوان کاپیتان، در بازی دوستانه ماه اکتبر مقابل ولز نیز بر عهده گرفته بود.

توماس توخل پس از شکست دادن نیوزیلند گفت: "فکر می‌کنم باید بگویم دکلان نایب‌کاپیتان من است."

وقتی از توخل پرسیده شد که آیا رایس خودش می‌داند چنین نقشی دارد یا خیر، او با لبخند پاسخ داد: "این سوال خوبی است. داشتم به همین فکر می‌کردم که آیا این یک موضوع رسمی است یا نه. اما فکر می‌کنم زمانی که هری در کمپ با ما نبود، این گفتگو را داشتیم. ما بازی را با اولی واتکینز شروع کردیم و فکر می‌کنم دکلان کاپیتان بود. آنجا بود که این موضوع را به او گفتم."

رایس و بقیه اعضای گروه آرسنال کار خود را با این تیم از روز یکشنبه آغاز کردند، چرا که اکنون توجهات به سمت آخرین بازی تدارکاتی انگلیس مقابل کاستاریکا در اورلاندو جلب شده است.

برنامه توخل برای تقسیم دقایق بازی ستاره‌های آرسنال پیش از نبرد با کرواسی

توخل می‌گوید رویکرد برای بازی دوستانه روز چهارشنبه متفاوت خواهد بود، چرا که او در هر نیمه بازی مقابل نیوزیلا‌ند از ترکیب‌های متفاوتی استفاده کرد، اما او هنوز تصمیم نگرفته است که چگونه به بهترین شکل از بازیکنان آرسنال بازی بگیرد. او گفت: "ما دقایق بیشتری به بازیکنان خواهیم داد زیرا این بخشی از روند آماده‌سازی است و پس از آن، شش روز یا چیزی در همین حدود تا بازی با کرواسی فرصت داریم. ما نیاز داریم که برخی بازیکنان ۶۰ یا ۷۰ دقیقه بازی کنند."

وقتی از توخل سوال شد که آیا هر چهار بازیکن آرسنال مقابل کاستاریکا بازی خواهند کرد، او گفت: "در این باره مطمئن نیستم. بگذارید ببینیم آن‌ها چطور می‌توانند حاضر شوند. آن‌ها روز شنبه برگشته‌اند، سه روز تمرین دارند و باید ببینیم چه می‌شود.

ما یک مسابقه دیگر پشت درهای بسته داریم تا همه دقایق بازی را مدیریت کنیم؛ زیرا مطمئناً به عنوان مثال اگر کسی ۷۰ دقیقه مقابل کاستاریکا بازی کند و شخص دیگری فقط ۲۰ دقیقه فرصت پیدا کند، این کافی نیست. بنابراین بازیکنانی خواهند بود که فقط ۲۰ یا ۳۰ دقیقه بازی کرده‌اند و روز بعد دوباره بازی خواهند کرد."

تیم ملی انگلیس هماهنگی‌های لازم را برای یک دیدار پشت درهای بسته با تیم میامی اف‌سی پس از رویارویی با کاستاریکا انجام داده است تا یک پشتیبان تمرینی فراهم کند. این تیم فلوریدایی در لیگ رقابت‌های یو‌اس‌ال چمپیونشیپ بازی می‌کند و پیش از این در پی تاسیسش در ۱۱ سال قبل، توسط الساندرو نستا، اسطوره فوتبال ایتالیا هدایت می‌شد. انگلیس روز شنبه به کمپ خود در کانزاس سیتی سفر می‌کند و رقابت‌های جام جهانی را در روز ۱۷ ژوئن مقابل کرواسی آغاز خواهد کرد، پیش از آنکه در گروه L به مصاف غنا و پاناما برود.

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