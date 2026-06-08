بمبیتو از لیست کانادا خط خورد

به گزارش ایلنا، بمبیتو در طول بازی‌های دوستانه و تدارکاتی کانادا برای جام جهانی، دو بار از درد پا شکایت کرد. او در دو مسابقه از سه دیدار انجام‌شده، یعنی ابتدا مقابل ازبکستان و سپس در یک بازی پشت درهای بسته برابر تیم ورمونت گرین از لیگ دو USL، تنها توانست ۳۰ دقیقه بازی کند.

این مدافع وسط در دیدار مقابل ازبکستان با لنگیدن زمین بازی را ترک کرد و در حالی که روی نیمکت به پای خود یخ می‌بست، دیده شد. کانادا تاکید کرده است که بمبیتو دچار مصدومیت جدیدی نشده، بلکه در حال تحمل آثار و عوارض ناشی از عمل جراحی است که برای بهبود شکستگی پای خود در ماه اکتبر به آن نیاز داشت.

گزینه‌های جانشینی او

بمبیتو بدون شک یکی از موفق‌ترین مدافعان وسط تیم ملی کانادا و در زمان آمادگی، از بهترین بازیکنان لیگ ۱ فرانسه است. بر اساس گزارش‌ها، کانادا رالف پریزو، مدافع وسط ونکوور وایت‌کپس را به عنوان بازیکنی برای پر کردن خلاء ناشی از خروج بمبیتو تعیین کرده است. او در لیست ۲۶ نفره کانادا قرار نگرفت، اما پس از آغاز اردو در اواخر ماه مه، برای تمرین در کنار تیم باقی ماند.

پریزو واجد شرایط بازی مقابل ازبکستان بود و پس از حضور تعویضی در این پیروزی ۲-۰، عملکرد چشمگیری داشت. لوک د فورجرول، بازیکن ۲۰ ساله‌ای که در حال حاضر تحت قرارداد باشگاه فولام است، محتمل‌ترین گزینه برای ورود به ترکیب اصلی به نظر می‌رسد. جوئل واترمن و آلفی جونز نیز در دسترس هستند.

تداوم بحران مصدومیت برای کانادا

خروج بمبیتو روند بدبیاری‌های تیره و تار ناشی از مصدومیت‌ها را برای یکی از میزبانان مشترک مسابقات افزایش می‌دهد. آلفونسو دیویس، ستاره بزرگ کانادا، برای بهبودی از مصدومیت همسترینگ که در ۸ مه مقابل پاری‌سن‌ژرمن در لیگ قهرمانان اروپا متحمل شد، در مسابقه با زمان قرار دارد. مارش هنگام رونمایی از لیست کامل خود در ۳۰ مه گفت که این مدافع چپ به آمادگی ۱۰۰ درصد "نزدیک" است. هنوز مشخص نیست که آیا دیویس برای بازی افتتاحیه کانادا آماده خواهد بود یا خیر. وضعیت علی احمد که ۱۰ بار در سال ۲۰۲۵ برای مارش به میدان رفت نیز نامشخص است. مارسلو فلورس، محصول آکادمی آرسنال که تغییر تابعیت یک‌باره خود از مکزیک به کانادا را در مارس ۲۰۲۶ نهایی کرد، در اواخر ماه مه در جریان بازی برای تیم پوماس در لیگ مکزیک دچار پارگی رباط صلیبی شد.

یک جام جهانی نگران‌کننده

کانادا اکنون بازی‌های تدارکاتی خود برای جام جهانی را به پایان رسانده و توجهات به سمت آغاز این تورنمنت جلب شده است. آن‌ها در ۱۲ ژوئن در تورنتو به مصاف بوسنی و هرزگوین خواهند رفت و شش روز بعد در ونکوور با قطر روبرو می‌شوند. برنامه‌های آن‌ها در مرحله گروهی با برگزاری یک مسابقه مقابل سوئیس در ۲۴ ژوئن به پایان می‌رسد.

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