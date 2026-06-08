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ماجرای حمله خواهران منصوریان به رئیس فدراسیون ووشو چه بود؟

ماجرای حمله خواهران منصوریان به رئیس فدراسیون ووشو چه بود؟
کد خبر : 1795910
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فدراسیون ووشو با طرح شکایتی رسمی در دادگاه کیفری تهران، خواستار پیگیری حقوقی اتفاقات رخ‌داده پس از مسابقات انتخابی تیم ملی شد؛ اتفاقاتی که به ادعای این فدراسیون با حضور الهه و شهربانو منصوریان در دفتر ریاست همراه بوده است.

به گزارش ایلنا، پس از پایان مرحله دوم رقابت‌های انتخابی تیم ملی ووشوی زنان و ناکامی سهیلا منصوریان در کسب سهمیه بازی‌های آسیایی، حواشی گسترده‌ای در فدراسیون ووشو شکل گرفت. سهیلا منصوریان در دومین مبارزه خود برابر دیانا رحیمی شکست خورد و از حضور در بازی‌های آسیایی بازماند.

در ادامه این اتفاقات، فدراسیون ووشو مدعی شد الهه و شهربانو منصوریان با حضور در ساختمان فدراسیون و ورود به دفتر ریاست، اقداماتی خارج از چارچوب‌های قانونی و انضباطی انجام داده‌اند. بر اساس ادعای فدراسیون، این دو ورزشکار پس از ورود به دفتر ریاست، با برخی مسئولان و کارکنان فدراسیون درگیر شده و الفاظ توهین‌آمیز را به کار برده‌اند.

فدراسیون ووشو همچنین مدعی شده است در جریان این اتفاقات، درب دفتر ریاست آسیب دیده و تنش‌هایی میان طرفین به وجود آمده است. در بخشی از این ادعاها نیز آمده که الهه منصوریان در حضور افراد حاضر در محل اقدام به خودزنی کرده است.

در پی این حوادث، فدراسیون ووشو با ثبت شکایتی رسمی در دادگاه کیفری تهران، خواستار رسیدگی قانونی به موضوع شده و اعلام کرده است پرونده از مسیر مراجع قضایی دنبال خواهد شد.

 

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