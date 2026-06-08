پاسخ قاطع باواریاییها به شایعات مادریدی
واکنش بایرن مونیخ به علاقه رئال به مایکل اولیسه
باشگاه بایرن مونیخ به گزارشها و شایعات اخیر پیرامون تمایل و علاقه رئال مادرید برای جذب مایکل اولیسه، ستاره این تیم، واکنش نشان داد.
به گزارش ایلنا، هربرت هاینر، رئیس باشگاه بایرن مونیخ، به گمانهزنیها درباره آینده مایکل اولیسه پایان داد و اعلام کرد که این باشگاه هیچ قصدی برای فروش این بال هجومی ندارد.
گزارشها حاکی از آن بود که فلورنتینو پرز، رئیس باشگاه رئال مادرید، در صورت انتخاب مجدد در انتخابات ریاست این باشگاه، در حال آمادهسازی پیشنهادی ۱۵۰ میلیون یورویی برای این بازیکن ۲۴ ساله فرانسوی است. هاینر در جریان بازدید از کانون هواداران در گفتگو با بیلد تأکید کرد: "مایکل اولیسه بازیکن بایرن مونیخ با قراردادی بلندمدت است و ما بازیکنان خود را نمیفروشیم. اگر فلورنتینو پرز میخواهد پیشنهادی ارسال کند—که هنوز این کار را نکرده است—میتواند خود را از این تلاش معاف کند و زحمتی به خودش ندهد."
در حالی که فلورنتینو پرز، رئیس رئال مادرید و ژوزه مورینیو، سرمربی آینده این تیم، این بال هجومی را به عنوان مهرهای محوری برای جاهطلبیهای خود در لیگ قهرمانان اروپا در سال ۲۰۲۷ میبینند، مدیران باشگاه مونیخی کاملاً با یکدیگر همنظر هستند.
کل اعضای هیات مدیره—اولی هوینس، کارل هاینتس رومنیگه، یان کریستین دریسن، ماکس ابرل و کریستوف فرویند—به همان اندازه مصمم هستند که این مهاجم را که در سال ۲۰۲۴ به تیم پیوسته، تحت هر شرایطی حفظ کنند. پرز پیش از این در تلویزیون اسپانیا تکذیب کرده بود که پیشنهاد ۱۵۰ میلیون یورویی برای اولیسه بوده است، اما رسانهها همچنان بر این موضوع پافشاری میکردند.
برای مدیران بایرن مونیخ این بحث کاملاً بیهوده است؛ اولیسه که تا سال ۲۰۲۹ قرارداد دارد، به طور قاطع فروشی نیست.