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آخرین وضعیت ستاره باتجربه دانمارکی‌ها

پزشک تیم ملی دانمارک وضعیت اریکسن را تشریح کرد

پزشک تیم ملی دانمارک وضعیت اریکسن را تشریح کرد
کد خبر : 1795889
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مورتن بوئسن، پزشک تیم ملی فوتبال دانمارک، صبح امروز دوشنبه آخرین گزارش و به‌روزرسانی پزشکی را در خصوص وضعیت جسمانی کریستین اریکسن ارائه داد.

به گزارش ایلنا، این هافبک سابق منچستریونایتد برای دومین بار در طول دوران حرفه‌ای خود، در جریان یک بازی ملی در زمین مسابقه بیهوش شد و روی زمین افتاد.

این اتفاق منجر به این شد که او روز یکشنبه در بیمارستان بستری شود و مسابقه تیم‌های ملی دانمارک و اوکراین نیز نیمه‌کاره رها و لغو گردد.

پزشک تیم ملی دانمارک وضعیت اریکسن را تشریح کرد

بوئسن فاش کرده است که اریکسن امروز پس از این حادثه در «وضیعت روحی خوبی» قرار دارد و انتظار می‌رود که او به زودی از بیمارستان ترخیص شود. در حال حاضر هنوز مشخص نیست که این اتفاق نگران‌کننده جدید برای این بازیکن ۳۴ ساله چه تأثیری بر آینده حرفه‌ای او خواهد گذاشت و آیا او تصمیم به خداحافظی از دنیای فوتبال خواهد گرفت یا خیر.

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