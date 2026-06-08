تاییدیه مجوز حرفه ای ۶ باشگاه ایرانی توسط AFC
سهمیه آسیایی طلاییپوشان سوخت!
کنفدراسیون فوتبال آسیا فهرست نهایی باشگاههای دارای مجوز حرفهای را اعلام کرد و در اتفاقی مهم، سپاهان موفق به دریافت مجوز حرفهای AFC نشد تا شانس حضور این تیم در رقابتهای آسیایی فصل آینده از بین برود؛ اتفاقی که معادلات سهمیههای ایران را به طور کامل تغییر داده است.
به گزارش ایلنا، پس از پایان فرآیند بررسی مدارک باشگاهها توسط کمیتههای صدور مجوز حرفهای فدراسیونهای عضو، کنفدراسیون فوتبال آسیا به صورت رسمی اسامی تیمهای دارای مجوز حرفهای را منتشر کرد. بر اساس این فهرست، باشگاههای استقلال، تراکتور، گلگهر سیرجان، چادرملو اردکان، پرسپولیس و آلومینیوم اراک موفق به دریافت مجوز حرفهای AFC شدند.
مهمترین نکته در میان اسامی اعلامشده، عدم دریافت مجوز حرفهای توسط سپاهان است؛ اتفاقی که به صورت رسمی این تیم را از حضور در سطح دوم لیگ قهرمانان آسیا محروم میکند. این در حالی است که سپاهان در جدول ردهبندی جزو مدعیان اصلی کسب سهمیه آسیایی محسوب میشد.
از سوی دیگر، آلومینیوم اراک با وجود قرار گرفتن در رتبه چهاردهم جدول ردهبندی، موفق شد تمامی الزامات مورد نظر AFC را برآورده کند و مجوز حرفهای خود را دریافت کند.
در شرایط فعلی و با استناد به رأی کمیته انضباطی مبنی بر برتری انضباطی گلگهر مقابل چادرملو، استقلال و تراکتور دو نماینده ایران در لیگ نخبگان آسیا خواهند بود و گلگهر نیز سهمیه حضور در لیگ قهرمانان آسیا سطح دوم را به دست میآورد.
البته این وضعیت هنوز قطعی نیست؛ چرا که در صورت نقض رأی کمیته انضباطی در کمیته استیناف، سناریوی جدیدی روی میز قرار خواهد گرفت. بر اساس این سناریو، مسابقات سهجانبهای میان گلگهر، چادرملو و پرسپولیس برگزار میشود تا تکلیف آخرین سهمیه آسیایی ایران مشخص شود.
جدول فعلی مدعیان سهمیه آسیایی نیز به شرح زیر است:
۱- استقلال: ۴۱ امتیاز
۲- تراکتور: ۳۹ امتیاز
۳- سپاهان: ۳۹ امتیاز
۴- گلگهر: ۳۹ امتیاز
۵- پرسپولیس: ۳۴ امتیاز
۶- چادرملو: ۳۲ امتیاز
به این ترتیب، سرنوشت سهمیههای آسیایی فوتبال ایران همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد و باید منتظر تصمیم نهایی کمیته استیناف و تعیین تکلیف آخرین نماینده ایران در رقابتهای قارهای بود.