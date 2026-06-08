به گزارش ایلنا، این ملی‌پوش اسپانیایی به همان اندازه که به خاطر نمایش‌های خستگی‌ناپذیرش در داخل زمین به شهرت رسیده، به خاطر شخصیت متمایزش در خارج از مستطیل سبز نیز محبوب شده است. کوکوریا پس از رفتارهای عجیب و غریبش در جریان مسابقات یورو که به سرعت در فضای مجازی دست به دست شد، بار دیگر به رسانه‌های اجتماعی آمده تا هیجان را پیش از آغاز جام جهانی بالا ببرد.

این مدافع در یک ویدئوی مرموز، با چهره‌ای جدی رو به دوربین گفت: "جام جهانی در راه است، اما امسال دیگر موهایم را رنگ نمی‌کنم." این پیام بلافاصله هواداران را به وجد آورد و بسیاری اینگونه گمانه‌زنی کردند که عبارت «رنگ نکردن موها» به این معنی است که او گام نهایی را خواهد برداشت و در صورت بالای سر بردن جام قهرمانی توسط شاگردان لوئیس دلا فوئنته، فرهای معروف و نمادین خود را به طور کامل می‌تراشد. از آنجا که او پیش از این ثابت کرده مرد عمل است و پای حرفش می‌ایستد، تصور یک کوکوریای کچل به دومین موضوع داغ بحث‌ها در کنار شانس واقعی اسپانیا برای کسب جام در آمریکای شمالی تبدیل شده است.

واکنش‌های خانوادگی و هیاهوی رسانه‌های اجتماعی

این فقط هواداران نیستند که به این خبر واکنش نشان می‌دهند؛ بلکه نزدیکان کوکوریا نیز به این تغییر ظاهر احتمالی ورود کرده‌اند. همسر او ویدئوی واکنش خود را در رسانه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشت، در حالی که از احتمال از دست رفتن سبک ظاهری خاص و معروف این مدافع، به شدت شوکه و نگران به نظر می‌رسید. پاسخ او رک و خنده‌دار بود: "بدون موهای فرت، حق نداری به خانه برگردی." این گفتگوی متقابل، لایه‌ای از درام خانوادگی را به انگیزه‌های فوتبالی اضافه کرده و نشان می‌دهد که موهای این بازیکن تا چه حد به بخشی از هویت او تبدیل شده است.

با وجود این هشدار خانگی، ستاره چلسی به نظر دلسرد نمی‌شود و کاملاً در قالب شخصیت «کوکو» فرو رفته است؛ همان شخصیتی که او را طی دوازده ماه گذشته به یک قهرمان محبوب میان هواداران چلسی و اسپانیا تبدیل کرده است.

حکم رختکن

در داخل اردوی تیم ملی اسپانیا، این شوخی به سرعت بین هم‌تیمی‌های او پخش شده است. بر اساس گزارش‌ها، چندین عضو تیم به شوخی گفته‌اند که آن‌ها فقط برای این می‌خواهند قهرمان جام جهانی شوند تا ببینند آیا این مدافع کناری واقعاً موهایش را می‌تراشد یا خیر.

روحیه در میان این گروه همچنان بالا است و کوکوریا اغلب به عنوان سرگرم‌کننده اصلی تیم در طول اقامت‌ طولانی‌مدت در مسابقات عمل می‌کند. در حالی که برخی از هم‌تیمی‌ها او را به این کار تشویق می‌کنند، برخی دیگر چندان مطمئن نیستند که بخواهند نتیجه نهایی را تماشا کنند. یک منبع نزدیک به اردو با اشاره به اینکه تعهد این مدافع به قول‌هایش در رختکن زبانزد است، گفت: "برخی از بچه‌ها به شوخی می‌گویند که فقط می‌خواهند برنده شوند تا ببینند چه اتفاقی می‌افتد." اگر او بگوید کاری را انجام می‌دهد، معمولاً پای آن می‌ایستد.

یک پدیده بازاریابی

موهای کوکوریا از یک انتخاب ساده برای مدل مو فراتر رفته و به یک پدیده واقعی در حوزه بازاریابی تبدیل شده است. پس از اینکه شرط‌بندی او در یورو ۲۰۲۴ منجر به یک کمپین تبلیغاتی بزرگ با برند محصولات مراقبت از موی گارنیه شد، بسیاری در این فکر بودند که آیا این اقدام جدید نیز یک حرکت هماهنگ‌شده است یا خیر. با این حال، موضع اخیر این مدافع مبنی بر «عدم رنگ‌آمیزی»، نشان‌دهنده رویکردی "عجیب‌تر" و بدون فیلم‌نامه برای جشن‌های جام جهانی اوست. چه این یک کمپین برنامه‌ریزی‌شده باشد و چه لحظه‌ای از تصمیمات هیجانی، شمارش معکوس برای جام جهانی ۲۰۲۶ اکنون یک انگیزه جذاب اضافی برای تماشاگران به همراه دارد.

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