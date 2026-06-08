به گزارش ایلنا، مودریچ، تیم ملی کرواسی در آخرین بازی خود پیش از جام جهانی ۲۰۲۶، با گلزنی مودریچ، موفق به پیروزی ۲ بر ۱ مقابل اسلوونی شد. مودریچ که به زودی به مرز ۲۰۰ بازی ملی خواهد رسید، توسط سرمربی تیم، زلاتکو دالیچ، به عنوان بازیکنی بی‌نظیر در تاریخ فوتبال کرواسی معرفی شد.

دالیچ در این باره گفت: "ما در مورد بهترین بازیکن کرواسی در تاریخ صحبت می‌کنیم، مردی که خدمات زیادی به فوتبال کرواسی کرده و به عنوان شماره یک کرواسی در تمام دوران شناخته می‌شود. فکر می‌کنم هیچ‌کس هرگز نتواند به او برسد. کیفیت، انسانیت، جدیت، کار و افتخارات او... سخت است که کسی در کشور به او برسد."

مودریچ یکی از هشت بازیکن بالای ۴۰ سال است که در جام جهانی در آمریکای شمالی شرکت خواهد کرد. این ششمین حضور او در جام جهانی است و او در تورنمنت‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۲۲ به عنوان فینالیست و نیمه‌نهایی، تاریخ‌ساز شده است. در هر دو دوره، او تحت هدایت دالیچ بازی کرده است.

سرمربی کرواسی همچنین اشاره کرد که از بازی دوستانه روز یکشنبه برای آماده‌سازی مودریچ، که در پایان آوریل تحت عمل جراحی صورت قرار گرفته بود، استفاده کرده است. مودریچ با یک ماسک محافظ به میدان رفت و در دقیقه ۵۷ تعویض شد.

دالیچ در ادامه گفت: "کواچیچ یک سال است که فوتبال بازی نکرده و دو بار مصدوم شده است. بازگشت او به فرم ایده‌آل دشوار خواهد بود، اما ما به او در برخی شرایط نیاز داریم، او بازیکنی است که همیشه می‌تواند به ما کمک کند. لوکا یک ماه دور بود، در حال بهبود است و گواردیول تمام بازی را انجام داد."

به نظر می‌رسد که جام جهانی ۲۰۲۶ آخرین حضور مودریچ در این رقابت‌ها باشد، زیرا او در حال پایان قرارداد خود با میلان است و هنوز در حال بررسی گزینه‌های خود برای فصل آینده است.

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