الجزایر؛ معمای بزرگ جام جهانی ۲۰۲۶

به گزارش ایلنا، الجزایر به عنوان یکی از تیم‌های ناشناخته در جام جهانی ۲۰۲۶ به میدان می‌رود. این تیم با رکوردی قابل توجه در بازی‌های دوستانه و یک خروج غیرمنتظره از جام ملت‌های آفریقا، سوالات زیادی را درباره توانایی‌های واقعی خود به وجود آورده است.

الجزایر یکی از تیم‌های ناشناخته در این جام جهانی به شمار می‌رود. به نظر می‌رسد که این تیم در روی کاغذ رکورد قابل توجهی دارد: پیروزی در یک بازی دوستانه مقابل هلند، به مجموع ۲۱ پیروزی، چهار تساوی و سه شکست از ۲۸ بازی تحت هدایت ولادیمیر پتکوویچ منجر شده است، با ۶۷ گل زده. اما مشکل این است که این موفقیت‌ها عمدتاً در برابر حریفان با کیفیت پایین به دست آمده است. کمپین انتخاباتی الجزایر آسان بود و تنها حریفان جدی آن‌ها، گینه و موزامبیک بودند که هر دو در رده‌بندی قاره‌ای در گروه C قرار داشتند.

بهترین معیار برای سنجش سطح واقعی این تیم، جام ملت‌های آفریقا ۲۰۲۵ بود که در آن، الجزایر فوتبال جذابی را به نمایش گذاشت. فنه‌کس‌ها با استفاده از ترکیب‌های مختلف، از جمله دفاع چهار نفره کلاسیک و ۴-۳-۳ با دو مدافع کناری، به بازی پرداختند. آن‌ها با فشار شدید، مالکیت توپ را در دست گرفتند و به آرامی از ضربات دروازه شروع به ساخت بازی کردند.

اما در مرحله یک‌چهارم نهایی، با رویارویی با نیجریه، همه چیز به هم ریخت. ترکیب ابتدایی پتکوویچ مناسب نبود و تغییرات او بسیار دیر انجام شد. قضاوت غیرقابل پیش‌بینی نیز بر بدشانسی آن شب افزود، جایی که تقریباً هر بازیکن الجزایری عملکرد ضعیفی داشت. سوال باقی‌مانده این است که آیا این فروپاشی یک مورد استثنایی بود یا نشانه‌ای از نحوه واکنش این تیم در برابر حریفان قوی‌تر است. عدم پاسخ به این سوال، دلیل اصلی این است که الجزایر به عنوان یک کالای اثبات‌نشده به جام جهانی می‌رسد.

الجزایر در تاریخ ۱۶ ژوئن به مصاف آرژانتین خواهد رفت و در تاریخ ۲۲ ژوئن با اردن و در ۲۷ ژوئن با اتریش دیدار خواهد کرد. پتکوویچ به احتمال زیاد به کیفیت فنی بازیکنانش تکیه خواهد کرد و فوتبال جذابی را به نمایش خواهد گذاشت، اما ممکن است در خط دفاعی نقاط ضعفی داشته باشد. آنچه که هنوز مشخص نیست، انتخاب بازیکنان برای نیمی از موقعیت‌های ابتدایی است.

پس از خروج تحقیرآمیز الجزایر از مرحله گروهی جام ملت‌های آفریقا ۲۰۲۳، جمال بلماضی، مربی محبوب که آن‌ها را به قهرمانی قاره‌ای در ۲۰۱۹ هدایت کرده بود، به طور ناگهانی کنار گذاشته شد و ولادیمیر پتکوویچ جایگزین او شد. پتکوویچ که در سارایوو به دنیا آمده و در ۲۰ سالگی به سوئیس مهاجرت کرده است، با آرامش خود توانست از تنش‌های موجود عبور کند. او در ماه‌های اول کارش با لبخند و دست دادن به هواداران پرداخت و این رویکرد در دوران انتقال قابل قبول بود، اما کمبود کاریزمای او برای برخی آزاردهنده شده است.

ریاض محرز، در سن ۳۵ سالگی، همچنان ستاره اصلی الجزایر است. او کاپیتان فنه‌کس‌ها خواهد بود، اما دیگر توانایی بازی ۹۰ دقیقه‌ای را ندارد. در طول جام ملت‌های ۲۰۲۵، محرز معمولاً پس از یک ساعت بازی تعویض می‌شد. با این حال، او هنوز هم قادر به خلق لحظات جادویی، به ویژه در اوایل بازی است. هم‌تیمی‌های جوان‌تر او به او نگاه می‌کنند و می‌دانند که در کنار یکی از بزرگ‌ترین‌های الجزایر بازی می‌کنند.

ابراهیم مازا، هافبک هجومی مدرن و ۲۰ ساله، به خوبی در فضاهای خالی حرکت می‌کند و با بلوغی فراتر از سنش، توپ را پیش می‌برد. او به عنوان یکی از بازیکنان برجسته در مرحله گروهی جام ملت‌های ۲۰۲۵ شناخته شد و جام جهانی فرصت مناسبی برای معرفی خود به مخاطبان جهانی است.

هشام بوداوی، اگرچه بهترین بازیکن الجزایر نیست، اما می‌تواند مهم‌ترین آن‌ها باشد. او در نقش باکس تو باکس به خوبی عمل می‌کند و با دویدن‌های طولانی به خط دفاع حریف فشار می‌آورد. او معمولاً بین ۱۱ تا ۱۲ کیلومتر در هر بازی می‌دود و بازیکن کلیدی در میانه میدان خواهد بود.

بیشتر هواداران الجزایر در جام جهانی از دیاسپورای آمریکای شمالی یا اروپا خواهند بود. آن‌ها با درام‌های داربوکا و ترومپت‌ها به ورزشگاه خواهند آمد و انتظار می‌رود که صدای بلندی ایجاد کنند، به ویژه با سرود "۱،۲،۳، زنده باد الجزایر" خود. هواداران قدیمی‌تر به ویژه منتظر بازی نهایی مرحله گروهی مقابل اتریش هستند تا انتقام "شرم خیخون" را بگیرند، زمانی که آلمان غربی و اتریش به طور مشترک باعث حذف الجزایر از جام جهانی ۱۹۸۲ شدند.

الجزایر پس از استقلال، یکی از ارکان جنبش عدم تعهد بود و در طول جنگ سرد، روابط خود را با شرق و غرب حفظ کرد. اخیراً، روابط دوجانبه بین ایالات متحده و الجزایر نوساناتی داشته است. در حالی که همکاری‌ها در زمینه انرژی و کشاورزی گسترش یافته، هنوز سفیر آمریکایی در الجزایر وجود ندارد. الجزایری‌ها، مانند بسیاری از آفریقایی‌ها، مشمول برنامه ویزای تضمینی بودند که طبق آن باید تا ۱۵,۰۰۰ دلار به عنوان ودیعه برای دریافت ویزای توریستی آمریکا پرداخت کنند. این شرط در ماه مه برای افرادی که بلیط مسابقه دارند، لغو شد. به گفته سفارت محلی، تعداد بسیار کمی از الجزایری‌ها فرآیند درخواست برای سفر به جام جهانی را تکمیل کرده‌اند.

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