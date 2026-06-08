جادو ادامه دارد: کرواسی روی بال های لوکا مودریچ

به گزارش ایلنا، در این بازی، مودریچ با کنار گذاشتن ماسک محافظ خود، تبریک‌های زلاتکو دالیچ را پذیرفت و به طور نیمه‌محتاطانه به جمعیت پرشور پاسخ داد. آیا این واقعاً آخرین حضور رسمی او در خاک کرواسی بود؟ پیش از این بازی، گمانه‌زنی‌ها به این سمت می‌رفت، هرچند که مودریچ هیچ نشانه‌ای از برنامه‌هایش پس از جام جهانی نشان نداده بود. این داستان عاشقانه، شب گرم و دلپذیری را در شمال کشور زنده کرد و مودریچ با بازگشت به نیمکت قبل از دقیقه ۶۰، به هر نگاهی از انگلستان یادآوری کرد که هنوز هم توانایی‌هایش کمرنگ نشده است.

تا گل فوق‌العاده ماریو پاسالیچ در آخرین دقایق بازی، هیچ‌کس دیگری نتوانسته بود احساسات محلی را برانگیزد. کرواسی با سوالاتی درباره فرم، تناسب اندام و چینش به ایالات متحده سفر می‌کند، اما حداقل با پیروزی ۲-۱ بر اسلوونی، به راه خود ادامه می‌دهد. بازی‌های دوستانه به طور طبیعی تصویری ناقص و تکه‌تکه ارائه می‌دهند، اما خداحافظی احتمالی مودریچ پوششی برای نواقص مشهودی بود که دالیچ و تیمش با آن مواجه هستند.

مودریچ که گل اول را با یک ضربه فوق‌العاده از ۲۰ یارد به ثمر رساند، به نظر می‌رسید که زمان را به چالش کشیده است. وضعیت او پیش از این تابستان نگران‌کننده بود؛ او تنها شش هفته پیش تحت عمل جراحی بر روی صورتش قرار گرفته بود و در سن نزدیک به ۴۱ سالگی، هر ضربه‌ای ممکن است آخرین باشد. اما مودریچ پدیده‌ای است که به ندرت دچار افت می‌شود. او در طول بازی، تیزتر از هر بازیکن دیگری به نظر می‌رسید و با قطع پاس‌های حریف، به خوبی عمل کرد.

انگلستان ممکن است در دیدار آینده خود در دالاس در ۱۷ ژوئن با چالش‌های مشابهی مواجه شود. احترام متقابل بین دو تیم در بالاترین سطح است و خاطرات دیدار قبلی آن‌ها در جام جهانی هنوز در ذهن‌ها باقی مانده است. اما کرواسی در وضعیتی نامشخص و کمی تنش‌آلود قرار دارد، به ویژه زمانی که تسلط مودریچ از دست برود. آن‌ها در این بازی چهار بار با سیوهای عالی دامینیک لیواکویچ نجات پیدا کردند، هرچند که او نتوانست از گل تساوی آندراز اسپورار جلوگیری کند.

دالیچ در این بازی به چینش چهار دفاعه بازگشت، در حالی که در بازی قبلی با بلژیک از سه مدافع میانی استفاده کرده بود. کرواسی در آن بازی ۲-۰ شکست خورد، هرچند دالیچ از عملکرد تیمش راضی بود. اما در ورزیدین، آن‌ها چندین بار در برابر ضدحملات حریف آسیب‌پذیر بودند. اگرچه مودریچ نشان داد که از مصدومیت‌های اخیر آسیب ندیده، اما ماتئو کواچیچ هنوز به فرم ایده‌آل خود نرسیده است.

در نهایت، دالیچ از منتقدانش خواسته بود که ارزیابی‌های سخت‌گیرانه‌تری از کار او نداشته باشند. او بر اصول خود تأکید کرد و امیدوار است که این اصول به کرواسی کمک کند تا در بازی‌های آینده موفق باشد. با توجه به سن و سال بازیکنان و کاهش کیفیت و عمق تیم، به نظر می‌رسد که دستیابی به مدال در جام جهانی برای این گروه پیر کمی دشوار باشد. اما تا زمانی که مودریچ به بازی ادامه می‌دهد، حریفان می‌توانند از ترس مواجهه با یک فصل جدید و شگفت‌انگیز در تاریخ فوتبال کرواسی باشند.

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