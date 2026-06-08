رقابت داغ گوردون و راشفورد برای ترکیب اصلی انگلیس

به گزارش ایلنا، سرمربی تیم ملی انگلستان، توماس توخل، با اشاره به انتقال غیرمنتظره آنتونی گوردون از نیوکاسل به بارسلونا، بر اهمیت انتخاب بازیکنان در پست‌های مناسب تأکید کرد و به رقابت بین گوردون و راشفورد اشاره کرد.

متن: توماس توخل، سرمربی تیم ملی انگلستان، از انتقال آنتونی گوردون از نیوکاسل به بارسلونا ابراز خوشحالی کرد و گفت: "این عالی است. این یک سفر بسیار خوب برای من است تا بازی‌ها را تماشا کنم. فقط می‌توانم مردم را تشویق کنم که به مکان‌های زیبا بروند." توخل در حالی که پس از پیروزی ۱-۰ تیمش مقابل نیوزیلند در بازی نخست آماده‌سازی جام جهانی در تامپا صحبت می‌کرد، به نظر می‌رسید که از برخی جنبه‌های عملکرد تیمش ناراضی است. او از کمبود انضباط موقعیتی بازیکنانش انتقاد کرد و گفت که شکل تیم در نیمه اول خیلی باریک بود.

توخل در نیمه دوم تمام ترکیب را تغییر داد و گوردون را به جای مارکوس راشفورد در جناح چپ قرار داد. این وضعیت برای این دو بازیکن جالب است، زیرا راشفورد فصل خوبی را به صورت قرضی در بارسلونا گذرانده و تمایل دارد که این انتقال دائمی شود. در قرارداد او، بند خرید ۳۰ میلیون یورویی وجود دارد که منچستریونایتد تأکید کرده است غیرقابل مذاکره است. بارسلونا تمایل به مذاکره دارد و توخل در این باره گفت: "این یک نکته جالب است. بیایید ببینیم بارسلونا چه تصمیمی می‌گیرد و مارکوس چه انتخابی خواهد داشت."

مزیت واقعی انتقال گوردون برای توخل و انگلستان، افزایش رقابت بین او و راشفورد است. این موضوع به یکی از اصول بنیادی برنامه توخل برای موفقیت در جام جهانی اشاره دارد: وضوح موقعیتی. توخل می‌خواهد بازیکنانش در بهترین نقش‌های خود قرار بگیرند و از قرار دادن بهترین ۱۱ بازیکن در یک ترکیب بدون توجه به پست‌ها خودداری کند. او به طور مؤثری یک سری رقابت‌های یک به یک را راه‌اندازی کرده است و یکی از چالش‌های بزرگ قبل از بازی افتتاحیه مقابل کرواسی در دالاس در ۱۷ ژوئن، رقابت گوردون و راشفورد خواهد بود.

توخل از زمان شروع به کار به عنوان سرمربی، حمایت زیادی از راشفورد کرده است. او در مارس ۲۰۲۵، راشفورد را از وضعیت نامناسب بین‌المللی‌اش فراخواند، در حالی که او در آستون ویلا به صورت قرضی بازی می‌کرد و تنها یک بار در لیگ برتر برای این تیم به میدان رفته بود. توخل به دنبال ایجاد رابطه مثبت با راشفورد بود و می‌خواست به او نشان دهد که به توانایی‌هایش ایمان دارد. راشفورد در بازی مقابل نیوزیلند در فرم خوبی بود و در حالی که او و گوردون هر دو تمایل دارند به سمت پای راست خود بروند، راشفورد به عنوان یکی از بهترین بازیکنان انگلستان در این بازی شناخته شد.

توخل همچنین نقش‌های مشخصی را در تیمش تعریف کرده است و به وجود گروهی از بازیکنان اشاره کرد که باید "بازی‌ها را برای ما به پایان برسانند و انرژی را درست کنند." او گفت که "۱۴ یا ۱۵ بازیکن بالقوه برای شروع وجود دارد." نام‌هایی مانند جوردن پیکفورد، ریس جیمز، مارک گویی، دکلان رایس، الیوت اندرسون، بوکایو ساکا و هری کین به عنوان گزینه‌های اصلی شناخته می‌شوند.

توخل در بازی دوستانه بعدی مقابل کاستاریکا در اورلاندو، به تنظیمات بیشتری خواهد پرداخت و جالب خواهد بود که ببیند کدام بازیکنان بیشتر دقایق بازی را به خود اختصاص می‌دهند. همچنین، توخل به این سؤال پاسخ داد که آیا کین می‌تواند به تنهایی بار گلزنی تیم را به دوش بکشد و گفت: "او می‌تواند. من نگران نیستم. ما در ضربات ایستگاهی قوی خواهیم بود و وقتی فضاها کمی بازتر شوند، خوب خواهیم بود."

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