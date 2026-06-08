حمله تند لوورن به منتقدان محمد صلاح
مدافع سابق لیورپول با دفاع از محمد صلاح، رفتار رسانههای انگلیسی با ستاره مصری را «نفرتانگیز» توصیف کرد و مدعی شد جدایی صلاح از آنفیلد به دلیل اختلاف با آرنه اسلات رقم خورده است.
به گزارش ایلنا، دیان لوورن، بازیکن سابق لیورپول، به شدت به نحوه رفتار رسانههای انگلیسی با محمد صلاح در آخرین فصل حضورش در آنفیلد انتقاد کرده و همچنین به آرنه اسلات، سرمربی سابق این تیم، حمله کرده است. لوورن که در دوران حضورش در لیورپول با صلاح رابطه نزدیکی داشت، به دفاع از او پرداخته و رفتار رسانهها را «نفرتانگیز» توصیف کرده است.
در فصل پایانی صلاح با لیورپول، او تنها موفق به زدن هفت گل در لیگ شد، در حالی که در فصل ۲۰۲۴-۲۵ به عنوان بهترین بازیکن لیگ برتر انتخاب شده بود. او همچنین در ماه مارس تأیید کرد که این تابستان از باشگاه جدا خواهد شد، یک سال قبل از پایان قراردادش. در طول فصل، صلاح انتقاداتی را به سمت آرنه اسلات مطرح کرد که منجر به انتقادات از رفتار و فرم او توسط کارشناسانی مانند جیمی کاراگر شد.
لوورن در این باره گفت: «نحوه رفتار آنها با او در این فصل نه تنها سخت نیست، بلکه نفرتانگیز است. چرا در هشت یا نه سال گذشته درباره او اینگونه صحبت نکردند؟» او همچنین به کاراگر انتقاد کرد و گفت: «او فقط برای جلب توجه این حرفها را میزند. او هرگز این حرفها را به صورت صلاح نمیزند.»
لوورن همچنین به انتقاد از آرنه اسلات پرداخت و گفت که اگر او زودتر از باشگاه اخراج میشد، صلاح ۱۰۰ درصد میماند. او تأکید کرد که رابطه صلاح با اسلات خوب نبوده و این موضوع دلیل اصلی خروج او از باشگاه است. لوورن گفت: «با کلوپ، او رابطه بسیار خوبی داشت، اما با اسلات اینگونه نبود.»
این انتقادات لوورن به نحوه مدیریت باشگاه و عدم حمایت از صلاح در زمانهای دشوار ادامه یافت. او گفت: «بسیاری از بازیکنان باید مسئولیت بیشتری بپذیرند، اما برخی هرگز جلو نمیآیند. مدیریت داخلی به خوبی عمل نکرد و صلاح همیشه در کانون توجه بود.»