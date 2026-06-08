رونمایی کومان از ترکیب نهایی در آخرین شبیهسازی
ازبکستان، آزمایشگاه هلند برای جام جهانی
رونالد کومان اعلام کرد که تیم ملی هلند در آخرین دیدار تدارکاتی خود پیش از آغاز جام جهانی به مصاف ازبکستان خواهد رفت تا از این مسابقه به عنوان یک پیشنمایش و بازی تمرینی اصلی استفاده کند.
به گزارش ایلنا، رونالد کومان اعلام کرد که بازی دوستانه روز دوشنبه مقابل ازبکستان برای تنظیم و هماهنگی نهایی ترکیب اصلی تیمش در اولین بازی هلند در جام جهانی مورد استفاده قرار خواهد گرفت. لاله های نارنجی در استادیوم ایکان به مصاف ازبکستان میروند که اولین حضور خود در جام جهانی را تجربه میکند؛ آنها امیدوارند پس از شکست شوکهکننده ۱-۰ مقابل الجزایر پیش از پرواز به آمریکای شمالی، دوباره به مسیر موفقیت بازگردند.
با این باخت، تیم ملی هلند برای چهارمین بار در تاریخ خود آخرین بازی خانگیاش را پیش از یک تورنمنت بزرگ واگذار کرد؛ اتفاقی که پیش از این تنها در سالهای ۱۹۳۴، ۱۹۳۸ و ۲۰۰۴ رخ داده بود. کومان در دیدار مقابل الجزایر تصمیم گرفت کل تیم خود را تعویض کند که شش مورد از این تغییرات در بین دو نیمه رخ داد و شامل خروج ویرجیل فن دایک و میکی فن د فن بود.
هلند در حالی برابر ازبکستان قرار میگیرد که این تیم آسیایی در آخرین بازی خود با نتیجه ۲-۰ مغلوب کانادای میزبان شده بود؛ ضمن اینکه این مسابقه اولین تقابل تاریخ میان دو کشور به شمار میرود.
اگرچه کومان تأکید کرد که تقریباً تمام بازیکنان لیست ۲۶ نفره او در آخرین بازی تدارکاتی جام جهانی بازی خواهند کرد، اما او گفت تیمی که بازی را از ابتدا آغاز میکند، به احتمال زیاد همان ترکیبی خواهد بود که در ۱۴ ژوئن در افتتاحیه گروه F به مصاف ژاپن میرود.
دغدغه کومان برای آمادگی ستاره آرسنال و رونمایی از ۱۱ مرد اصلی
کومان در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: "ما میخواهیم از مسابقه اول استفاده کنیم تا کمترین تغییرات ممکن را ایجاد کنیم. باید منتظر بمانیم و ببینیم آیا این ایده جواب میدهد یا خیر. ما بازی اول را عمدتاً با ترکیب اصلی خود انجام خواهیم داد. این روند همچنین برای بازیکنانی که ۱۰۰٪ آماده نیستند و میتوانند در مسابقه دوم بازی کنند، خوب است. به همین دلیل است که ما دو بازی انجام میدهیم. ما ۲۶ بازیکن داریم و همه دقایقی برای بازی کردن به دست میآورند. این همان چیزی است که شما میخواهید."
هلند در دیگر دیدارهای گروهی خود به مصاف سوئد و تونس خواهد رفت تا به هدف خود یعنی بهبود نتیجه دوره قبلی و عبور از مرحله یکچهارم نهایی قطر (جایی که چهار سال پیش مغلوب آرژانتین شدند) دست یابد. در این میان، یکی از بازیکنانی که امیدوار است با درخشش خود به ترکیب تیم کومان راه یابد، یورین تیمبر است؛ بازیکنی که در شکست آرسنال در فینال لیگ قهرمانان اروپا مقابل پاری سن ژرمن حضور داشت.
تیمبر به دلیل مصدومیت از ناحیه کشاله ران از میادین دور بود و سرمربی هلند اعتراف کرد که هنوز نگرانیهایی پیرامون آمادگی بدنی این مدافع وجود دارد. کومان در پایان افزود: "اگر او تمرین کند و کاملاً آماده باشد، همیشه تأثیر خوبی از خود به جا میگذارد. این اتفاق هنوز رخ نداده است، بنابراین ما باید تصمیم نهایی را بگیریم. او در تمرینات شرکت کرد و ما در پایان بعد از ظهر [یکشنبه] با پزشک و یورین خواهیم نشست تا بررسی کنیم که آیا او بازی را از ابتدا آغاز خواهد کرد یا خیر."