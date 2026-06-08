پیام ویژه فلورنتینو پرز بعد از ریاست دوباره در رئال مادرید

به گزارش ایلنا، فلورنتینو پرز، رئیس جدید رئال مادرید، بامداد روز ۸ ژوئن ۲۰۲۶، پس از یک روز انتخاباتی پرتنش و طولانی که به دلیل مشکلات در شمارش آرا به تأخیر افتاد، به جشن پیروزی خود پرداخت. او در این مراسم که در هتل ان‌اچ بیلدینگ برگزار شد، گفت: "این یک روز بسیار خوشحال‌کننده برای تمام مادریدی‌ها است. من بسیار خوشحالم و همه مادریدی‌ها نیز خوشحال هستند."

پرز با اشاره به موفقیت‌های انتخاباتی خود افزود: "ما در تمام حوزه‌های انتخاباتی و در تمامی رده‌های سنی پیروز شدیم و دومین نتیجه بهترین تاریخ رئال مادرید را کسب کردیم. این یک نتیجه فوق‌العاده است." او همچنین تأکید کرد: "امروز رئال مادرید پیروز شده است. این یک روز انتخاباتی درخشان بود که اعضای باشگاه آزادانه برای تعیین سرنوشت بهترین باشگاه جهان رأی دادند."

پرز در ادامه گفت: "اینجا هستم تا از رئال مادرید دفاع کنم. ما به کار خود ادامه خواهیم داد تا رئال مادرید به کسب عناوین بیشتر ادامه دهد. من به آمدن یکی از بهترین مربیان جهان، یعنی ژوزه مورینیو، افتخار می‌کنم."

او همچنین بر تعهد خود به باشگاه تأکید کرد و گفت: "رئال مادرید همیشه متعلق به اعضای خود خواهد بود. من همیشه برای وحدت رئال مادرید و ثبات نهادی کار کرده‌ام و این همچنان بزرگ‌ترین تعهد من خواهد بود." پرز افزود: "ما به مبارزه برای کسب تمامی عناوین ادامه خواهیم داد و تا زمانی که شانزدهمین جام اروپا را کسب نکنیم، استراحت نخواهیم کرد."

در پایان، پرز به اعضای باشگاه که به او رأی نداده بودند، خطاب کرد و گفت: "من تمام تلاش خود را برای رسیدگی به نگرانی‌ها و نظرات آن‌ها انجام خواهم داد. ما کار خود را تقویت خواهیم کرد تا همه اعضا احساس کنند که من و این هیئت مدیره حساسیت زیادی برای شنیدن مشکلات آن‌ها داریم. به ما اعتماد کنید، زیرا ما نزدیک‌تر از همیشه به همه اعضای خود خواهیم بود، زیرا همه ما از رئال مادرید هستیم." او در خاتمه گفت: "ما تا پایان به مبارزه ادامه خواهیم داد و هرگز تسلیم نخواهیم شد. با هم، تاریخ زیادی در پیش داریم."

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