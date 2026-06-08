واکنش ریکلمه به انتخاب پرز به عنوان مدیر جدید رئال مادرید

به گزارش ایلنا، انریکه ریکلمه، پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری رئال مادرید که در آن از فلورنتینو پرز شکست خورد، در مقر خود صحبت کرد و از عزم خود برای ادامه مبارزه در آینده خبر داد. او گفت: "می‌خواهم به فلورنتینو تبریک بگویم. این برای ما پایان نیست، بلکه آغاز است. اعضای باشگاه دیگر ۲۰ سال بدون رأی نخواهند ماند. ما فروش باشگاه را متوقف کرده‌ایم."

در حین شمارش آرا که نشان می‌داد فلورنتینو در حال پیروزی است، ریکلمه اظهار داشت: "امروز رئال مادرید پیروز شده و کاندیدای ما نیز پیروز است، صرف‌نظر از نتیجه." او همچنین به این نکته اشاره کرد که صدای بخشی از هواداران رئال مادرید که قبلاً خاموش بودند، اکنون شنیده شده است.

ریکلمه در طول روز به صحبت‌های خود ادامه داد و تأکید کرد که او در این انتخابات متوقف نخواهد شد. او در صبح روز انتخابات پس از انداختن رأی خود در صندوق در شهر ورزشی والدبباس گفت: "ما به اینجا ادامه خواهیم داد، زیرا هواداران رئال مادرید این را تصمیم گرفته‌اند و این برای همه مفید است."

او همچنین به تعهد خود به اعضای باشگاه اشاره کرد و گفت: "تعهد من به همه اعضای رئال مادرید این بود که اگر ما نامزد شویم، هدف‌مان متوقف کردن فروش باشگاه به عنوان خط قرمز اول و سپس ایجاد یک پروژه حرفه‌ای، جدی و الهام‌بخش است. ما به خوبی به این وعده عمل کرده‌ایم."

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