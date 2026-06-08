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اقدام جنجالی اسکاتلند علیه نروژ پیش از جام جهانی

اقدام جنجالی اسکاتلند علیه نروژ پیش از جام جهانی
کد خبر : 1795769
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سرمربی تیم ملی نروژ پس از لغو ناگهانی دیدار دوستانه مقابل اسکاتلند، این تصمیم را غیرحرفه‌ای توصیف کرد و از نحوه اطلاع‌رسانی مسئولان فوتبال اسکاتلند به شدت انتقاد کرد.

به گزارش ایلنا، استاله سولباکن، سرمربی تیم ملی نروژ، از عملکرد تیمش در تساوی ۱-۱ مقابل مراکش در یک بازی دوستانه رضایت داشت، اما از لغو ناگهانی بازی دوستانه با اسکاتلند به شدت انتقاد کرد.

تیم ملی نروژ قرار بود در روز دوشنبه یک بازی دوستانه با اسکاتلند برگزار کند، اما اسکاتلندی‌ها در روز شنبه به دلیل تعداد زیاد مصدومان، این بازی را لغو کردند. یکی از مدیران تیم ملی اسکاتلند به نمایندگان نروژ اطلاع داد که این فعالیت باید لغو شود.

سولباکن در مصاحبه‌ای پس از بازی با مراکش به شدت از این اقدام انتقاد کرد و گفت: «این یک عدم حرفه‌ای‌گری است. من فکر نمی‌کنم که مصدومیت‌هایی که آنها ادعا می‌کنند، در تمرین آخر اتفاق افتاده باشد. این درست نیست. این ناامیدکننده است. اما ما باید با این موضوع کنار بیاییم.»

او همچنین افزود: «به همین دلیل، ما امروز کمی بازی را تنظیم کردیم. برخی از بازیکنان زمان بیشتری در زمین بودند و برخی دیگر کمتر.» سولباکن ادامه داد: «برای من، حداقل، این موضوع شگفت‌انگیز بود. این غیرحرفه‌ای است که سرمربی با من تماس نگرفته است. این غیرحرفه‌ای است که از مدیر تیم استفاده کنند تا بعد از پایان تمرین دیروز (شنبه) به من بگویند که بازی لغو شده است.»

بازی دوستانه لغو شده قرار بود فرصتی برای نروژ باشد تا به بازیکنان کمتر استفاده شده در بازی‌های دوستانه، زمان بازی بیشتری بدهد. حالا تیم نروژ خود را برای اولین بازی در جام جهانی آماده می‌کند که در تاریخ ۱۶ ژوئن، ساعت ۱۹ به وقت برزیل، در برابر عراق در بوستون برگزار خواهد شد.

 

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