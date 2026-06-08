توقف شیرهای اطلس در آخرین گام
شلیک اودگارد مانع پیروزی مراکش شد
تیمهای ملی مراکش و نروژ در آخرین دیدار تدارکاتی خود پیش از آغاز جام جهانی به تساوی دست یافتند؛ مسابقهای که در آن مارتین اودگارد موفق شد گل زودهنگام براهیم دیاز را جبران کند.
به گزارش ایلنا، تیمهای ملی مراکش و نروژ در آخرین مسابقه خود پیش از شروع رقابتهای جام جهانی، نتوانستند نتیجهای بهتر از تساوی 1-1 کسب کنند. براهیم دیاز در دقیقه هشتم مسابقه مراکش را پیش انداخت، اما مارتین اودگارد، کاپیتان نروژ، در فاصله ۱۵ دقیقه مانده به پایان بازی کار را به تساوی کشاند تا امتیازات این دیدار تقسیم شود.
شاگردان محمد وهبی اکنون تمرکز خود را روی اولین تقابل گروه C مقابل برزیل در ۱۳ ژوئن معطوف خواهند کرد، در حالی که نروژ در نخستین مسابقه خود در جام جهانی پس از سال ۱۹۹۸، به مصاف عراق میرود. قفل دروازهها در ۱۰ دقیقه ابتدایی توسط دیاز شکسته شد؛ بازیکنی که پس از فرار نفسگیر عبده ازالزولی از سمت راست، گوشه پایین سمت چپ دروازه را نشانه رفت.
اما ازالزولی پس از پاس گلی که به دیاز داد، در بین دو نیمه به دلیل مصدومیت مجبور به ترک زمین شد؛ این در حالی بود که نصیر مزراوی، بازیکن منچستریونایتد نیز در دقیقه ۲۹ مسابقه دچار آسیبدیدگی جزئی شده بود. با این حال، مراکش مشتاقتر به نظر میرسید تا به گلهای بعدی برسد، چرا که شوت دیاز توسط نیلاند مهار شد، اما آنها تاوان هدر دادن فرصتهای خود را با گل تساوی هوشمندانه اودگارد دادند.
تنها سه دقیقه پس از ورود به زمین، اسکار باب، بازیکن تعویضی نروژ، به سرعت خود را به خط عرضی زمین رساند و توپ را به اودگارد پاس داد تا او توپ را به تور دروازه بچسباند. در دیداری دیگر، کرواسی برای شکست دادن ۲-۱ اسلوونی در استادیوم آنجلکو هریاوتس، در آخرین مسابقه خود پیش از پرواز به آمریکای شمالی، به گل دقیقه نود و چندمی ماریو پاشالیچ نیاز داشت. ضربه دقیق لوکا مودریچ از پشت محوطه جریمه در دقیقه ۵۱ به نظر میرسید برای پیروزی کرواسی کافی باشد، اما آندراژ اشپورار در دقیقه ۸۳ کار را به تساوی کشاند. با این حال، پاشالیچ در اواخر بازی با شلیکی سهمگین که به تیرک افقی دروازه برخورد کرد، گل سرنوشتساز را به ثمر رساند تا کرواسی پیش از رویارویی با انگلیس در ۱۷ ژوئن، کار خود را با برد خاتمه دهد.
تلاش نافرجام هالند و بیم و امید شیرهای اطلس برای ستاره مصدوم
هیچ بازیکنی در جریان مسابقات انتخابی جام جهانی بیشتر از ارلینگ هالند (۱۶ گل) گلزنی نکرده بود، اما مهاجم منچسترسیتی نتوانست تأثیری در این مسابقه برای نروژ بگذارد و تنها به یک شوت با نرخ گل مورد انتظار(xG) ناچیز ۰.۰۶ محدود شد. نروژ اگر میخواهد در بازگشت خود به جام جهانی موفق عمل کند، باید راهی برای گرفتن بهترین بازی از هالند پیدا کند و این امر میتواند از طریق جولیان رایرسون محقق شود که بار دیگر نمایش هجومی خوبی را در پست مدافع کناری ارائه داد.
رایرسون از آغاز سال ۲۰۲۵، بیش از هر بازیکن دیگری در نروژ خلق موقعیت کرده (۳۴ بار) که چهار مورد از آنها در همین مسابقه رقم خورد. مدافع بوروسیا دورتموند همچنین بازی را با بیشترین آمار لمس توپ (۷۰ بار)، سانتر (۱۳ بار) و پیروزی در دوئلها (۷ بار) در تیمش به پایان رساند.
در مسابقهای که دومین تقابل دو تیم پس از تساوی ۲-۲ در مرحله گروهی جام جهانی ۱۹۹۸ به شمار میرفت، مراکشیها احساس خواهند کرد که برای کسب پیروزی به اندازه کافی تلاش کردهاند. آنها بازی را با مجموع نرخ گل مورد انتظار ۱.۱۴ از ۱۳ شوت خود به پایان رساندند که پنج شوت آن سهم ازالزولی بود؛ این آمار در مقایسه با نرخ ۰.۸ نروژ از ۹ تلاش آنها قرار داشت. ازالزولی همچنین لمس توپ بیشتری در محوطه جریمه حریف داشت (چهار بار) و نسبت به هر بازیکن دیگری در ترکیب مراکش فرصتهای بیشتری (دو بار) خلق کرد؛ تیمی که امیدوار است مصدومیت این ستاره جدی نباشد.