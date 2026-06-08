به گزارش ایلنا، این تنها جایزه بزرگی است که در ویترین افتخارات او خالی است؛ همان جامی که لیونل مسی آن را در اختیار دارد و او ندارد.

این تورنمنت (احتمالاً) آخرین شانس کریستیانو رونالدو برای تبدیل شدن به قهرمان جام جهانی خواهد بود. با این حال، پس از یک نمایش ناامیدکننده در آخرین بازی تدارکاتی پیش از آغاز مسابقات، این سؤال باید مطرح شود: چه می‌شود اگر رونالدو در حال حاضر بیشتر از آنکه به پرتغال کمک کند، مایه دردسر و مانع پیشرفت آن‌ها باشد؟

کاملاً منصفانه است اگر بگوییم اکثر تیم‌ها ترکیب خود را حول محور یک بازیکن ۴۱ ساله بازسازی نمی‌کنند؛ بازیکنی که از زمان قبل از جام جهانی قبلی دیگر در اروپا بازی نکرده است. اگرچه وقتی نوبت به رونالدو می‌رسد، شرایط کاملاً متفاوت است و کاپیتان النصر انتظار دارد نقش پررنگی در تلاش کشورش برای کسب نخستین عنوان قهرمانی جهان ایفا کند.

او در پیروزی ۲-۱ روز شنبه در دیدار دوستانه مقابل شیلی، فرسنگ‌ها با بهترین فرم خود فاصله داشت. رونالدو که به عنوان بازیکن فیکس در خط حمله انتخاب شده بود، در بین دو نیمه و در جریان یکی از شش تعویض پرتغال از زمین مسابقه بیرون رفت.

رونالدو در جریان حضور کوتاه خود در نیمه اول، گلی به ثمر رساند که به دلیل آفساید مردود اعلام شد. به جز این صحنه، او تنها یک شوت در چارچوب داشت؛ ضربه‌ای با پای چپ که مستقیم به سمت دروازه‌بان رفت. این در حالی بود که او در ثبت هرگونه دریبل، پیروزی در دوئل‌ها یا خلق موقعیت‌های بزرگ ناکام ماند. برای رونالدو شرایط زمانی بدتر شد که گل اول پرتغال توسط بازیکنی به ثمر رسید که به عنوان جانشین او وارد زمین شده بود: گونسالو گدش.

چالش بزرگ ترکیب اصلی و نیمکت‌نشینی فوق‌ستاره

در شرایطی که پرتغال خود را برای بازی افتتاحیه جام جهانی مقابل جمهوری دموکراتیک کنگو در ۱۷ ژوئن آماده می‌کند، باید بحث‌های منطقی در خصوص اینکه ترکیب ۱۱ نفر اصلی آن‌ها چگونه است و آیا رونالدو در آن جای می‌گیرد یا خیر، صورت پذیرد.

البته که او در آمریکای شمالی فرصت بازی پیدا خواهد کرد؛ چرا که او رونالدو است. اما آیا او واقعاً شایستگی این را دارد که به همان اندازه‌ای که خودش فکر می‌کند بازیکن کلیدی باشد؟ یا اینکه شرایط دوباره شبیه به یورو ۲۰۱۶ خواهد شد؛ زمانی که تأثیرگذاری او در دیدار فینال، بیشتر ناشی از فریادهایش برای هدایت تیم از روی نیمکت ذخیره‌ها پس از مصدومیت و تعویضش بود؟

اگر بخواهیم منصف باشیم، همه چیز هم مقابل شیلی برای او بد نبود؛ یک پاس پشت پای هوشمندانه به رافائل لیائو (یکی دیگر از بازیکنان سرشناسی که باید علامت سؤال‌هایی پیرامون جایگاه او پیش از شروع تورنمنت وجود داشته باشد) ارسال شد که یک موقعیت جدی خلق کرد. اما رونالدو اگر می‌خواهد شانسی برای کمک به پرتغال در مسیر کسب تنها افتخاری داشته باشد که به باور بسیاری در طول سال‌های گذشته متمایزکننده مسی از او بوده است، باید کارهای بیشتری برای برآورده کردن این حجم از انتظارات انجام دهد.

مجموعه مهاجمان پرتغال که راهی جام جهانی می‌شوند شامل گدش، لیائو، گونسالو راموس، ژائو فلیکس، فرانسیسکو ترینکائو، پدرو نتو و فرانسیسکو کونسیسائو است. رونالدو دلایل منصفانه‌ای دارد که باور داشته باشد همچنان از بسیاری از آن‌ها بهتر است. اما اعتبار و شهرت تنها تا حد مشخصی کارایی دارد، به ویژه در اوج حساسیت لحظاتی مانند جام جهانی. آیا او می‌تواند برای آخرین بار در عرصه بین‌المللی درخششی تمام‌عیار داشته باشد؟ یا اینکه پرتغال بدون اتکا به او شرایط بهتری خواهد داشت؟

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