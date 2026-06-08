قول جالب و عجیب لامین یامال
شرط پدیده بارسا برای قهرمانی در جام جهانی
لامین یامال در حالی که برای رهایی از مصدومیت و بازگشت به ترکیب تیم ملی اسپانیا تلاش میکند، از وعده جالب خود در صورت قهرمانی در جام جهانی پرده برداشت.
به گزارش ایلنا، اگرچه او هنوز به ترکیب لاروخا بازنگشته است، اما همه نشانهها حاکی از آن است که برای مهمترین مسابقات جام جهانی در دسترس خواهد بود. در حالی که این ستاره جوان اسپانیایی مراحل بهبودی خود را سپری میکند، از هماکنون یک قول منحصربهفرد را در صورت قهرمانی اسپانیا در بزرگترین رویداد فوتبالی امسال مطرح کرده است.
یک شرطبندی غیرعادی
یامال در جریان یک چالش در رسانههای اجتماعی که بعداً توسط رسانههای مختلف نیز بازتاب داده شد، اعلام کرد که اگر اسپانیا جام قهرمانی جام جهانی را بالای سر ببرد، او به مدت سه هفته اجازه خواهد داد تا ریش و سبیلش به طور کامل رشد کند.
این یک وعده جالب و عجیب از سوی بازیکنی است که تصویرش همیشه با چهرهای بدون ریش و اصلاحشده در ذهنها نقش بسته است. با این حال، قبل از فکر کردن به یک ظاهر جدید، هدف اصلی این است که او به بهبودی کامل برسد و بدون هیچ محدودیتی به تمرینات بازگردد. گزارشها درباره روند پیشرفت او مثبت بوده و خوشبینی فزایندهای در کادر فنی اسپانیا ایجاد شده است. با این وجود، هیچکس نمیخواهد ریسکهای غیرضروری روی یکی از بزرگترین ستارههای تیم انجام دهد.
تمرکز اسپانیا روی آمادهسازی ستارههای خود
اولویت اصلی این است که وینگر باشگاه بارسلونا در بهترین شرایط ممکن به جام جهانی برسد. لوئیس دلا فوئنته بارها اعلام کرده است که سلامت بازیکنان در اولویت اول قرار دارد، اگرچه او این نکته را نیز تأیید کرده که وقتی پای جام جهانی در میان باشد، همه میخواهند در دسترس و آماده بازی باشند.
وضعیت به این دلیل پیچیدهتر میشود که اسپانیا با نگرانیهای مربوط به آمادگی بدنی نیکو ویلیامز نیز دستوپنجه نرم میکند. غیبت احتمالی هر دو بازیکن چالش بزرگی برای لوئیس دلا فوئنته خواهد بود، چرا که آنها خطرناکترین وینگرهای تیم هستند. سرعت، توانایی دریبلزنی و ظرفیت آنها در ایجاد برتری عددی، عناصر کلیدی در سیستم هجومی لاروخا محسوب میشوند.
به همین دلیل، کادر فنی رویکردی محتاطانه را برای بازگرداندن آنها به میادین در پیش گرفته است. اسپانیا امیدوار است از مرحله گروهی صعود کرده و با آمادگی کامل هر دو وینگر خود به مراحل حذفی برسد. اگر این اتفاق رخ دهد، پتانسیل هجومی تیم به شکل چشمگیری افزایش مییابد و شانس آنها را برای رقابت در مسیر کسب عنوان قهرمانی بالا میبرد.
رویای افتخار در جام جهانی
لامین یامال از پیش مشخص کرده است که رویای نهایی او چیست. این مهاجم جوان اخیراً اعتراف کرد که لحظهای را تصور میکند که اسپانیا در فینال جام جهانی به پیروزی میرسد و این عنوان قهرمانی را با کل کشور جشن میگیرد. اگر آن رویا به واقعیت تبدیل شود، اسپانیا ستاره دیگری را به تاریخ فوتبال خود اضافه خواهد کرد. آن زمان، وقت آن است که یامال به وعده خود عمل کند و برای چند هفته، مجبور خواهد بود تیغ ریشتراشی خود را به فراموشی بسپارد.