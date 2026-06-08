به گزارش ایلنا، رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶ می‌تواند نقطه عطف دیگری در کارنامه ورزشی لیونل مسی باشد. فراتر از بحث عملکرد فنی، تمرکز اصلی روی رکوردهایی است که کاپیتان آرژانتین در صورت تصمیم به شرکت در این تورنمنت، می‌تواند به آن‌ها دست یابد.

مسی پیش از این در پنج دوره جام جهانی شامل آلمان ۲۰۰۶، آفریقای جنوبی ۲۰۱۰، برزیل ۲۰۱۴، روسیه ۲۰۱۸ و قطر ۲۰۲۲ به میدان رفته است. این تداوم خیره‌کننده او را در کنار گروه کوچکی از بازیکنان دارای پنج دوره حضور قرار می‌دهد، اما سال ۲۰۲۶ می‌تواند او را حتی از این هم فراتر ببرد.

شش جام جهانی؛ یک نقطه عطف تاریخی

اگر مسی در سال ۲۰۲۶ بازی کند، به نخستین بازیکن تاریخ فوتبال تبدیل خواهد شد که در شش دوره جام جهانی حضور یافته است. رکورد فعلی روی عدد پنج قرار دارد که میان چندین بازیکن از نسل‌های مختلف مشترک است. رسیدن به عدد شش نه تنها تداوم و طول عمر ورزشی او را متمایز می‌کند، بلکه توانایی او را برای حفظ سطح رقابت در بالاترین کلاس فوتبال به مدت دو دهه به تصویر می‌کشد.

بیشترین مسابقه؛ تمدید رکورد شخصی

مسی در حال حاضر با ثبت ۲۶ بازی بین سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۲۲، رکورد بیشترین مسابقه انجام‌شده در تاریخ جام جهانی را در اختیار دارد. با افزایش تعداد تیم‌ها به فرمت ۴۸ تیمی و برگزاری ۱۰۴ مسابقه در جام جهانی ۲۰۲۶، فرصت‌های بیشتری برای افزایش این رقم وجود خواهد داشت. اگر آرژانتین به مراحل پایانی تورنمنت صعود کند و مسی به طور منظم بازی کند، عبور از رکورد او حتی سخت‌تر از قبل خواهد شد.

گل‌ها؛ نزدیک‌ترین رکورد ممکن

از نظر تعداد گل، مسی همچنین در یک قدمی دستیابی به یک نقطه عطف تاریخی دیگر قرار دارد. او ۱۳ گل در ادوار جام جهانی به ثمر رسانده که او را در میان برترین گلزنان تاریخ این مسابقات قرار می‌دهد. رکورد تمام دوران متعلق به میروسلاو کلوزه با ۱۶ گل است. فاصله مسی با این رکورد تنها سه گل است؛ به این معنی که یک تورنمنت موفق می‌تواند مسی را در موقعیت برابر یا عبور از این حد نصاب قرار دهد.

سایر رکوردهای در دسترس

فراتر از آمارهای اصلی، مسی همچنین می‌تواند رکوردهای مرتبط با پاس گل، دقایق بازی و تأثیرگذاری مستقیم روی گل‌ها را ارتقا دهد. تداوم حضور او در چندین دوره مختلف، نه فقط به عنوان یک گلزن، بلکه به عنوان یک بازی‌ساز، او را به یکی از کامل‌ترین بازیکنان تاریخ جام جهانی تبدیل کرده است.

فاکتور کلیدی؛ آمادگی بدنی

حضور مسی در سال ۲۰۲۶ تا حد زیادی به شرایط فیزیکی و تصمیم شخصی او بستگی خواهد داشت. او هنوز حضور خود را به طور قطعی تأیید نکرده و این احتمال را باز نگه داشته است. با توجه به فرمت طولانی‌تر و سخت‌تر مسابقات، چالش فیزیکی این دوره بزرگ‌تر از تورنمنت‌های قبلی خواهد بود.

یک سناریوی باز

حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ برای مسی تضمین‌شده نیست. اما اگر او در این مسابقات بازی کند، این صرفاً یک حضور ساده دیگر نخواهد بود، بلکه یک فرصت واقعی برای تمدید و گسترش برخی از مهم‌ترین رکوردهای تاریخ جام جهانی به شمار می‌رود.

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