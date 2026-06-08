پرز دوباره پادشاه رئال مادرید شد

به گزارش ایلنا، روز انتخابات یک لحظه تاریخی را برای این مجموعه رقم زد، چرا که پس از سال‌ها ابقای پرز بدون وجود هیچ‌گونه رقیبی، این اولین انتخابات ریاست رقابتی در دو دهه اخیر به شمار می‌رفت. نتایج به‌دست‌آمده نشان‌دهنده حمایت قاطع اعضای رسمی مادرید از مدیری است که هدایت یکی از موفق‌ترین دوران تاریخ باشگاه را بر عهده داشته است. اگرچه این روز به دلیل ابطال حدود ۴۰۰ رای پستی مرتبط با کاندیداتوری پرز به علت تخلف در مهروموم پاکت‌ها با حواشی آغاز شد، اما این اتفاق تأثیر چندانی روی نتیجه نهایی به جا نگذاشت.

مورینیو آماده رهبری یک دوران جدید

پیروزی رئیس باشگاه عواقب و پیامدهای فوری برای پروژه ورزشی برنابئو به همراه دارد. فلورنتینو پرز در طول کمپین انتخاباتی خود تأیید کرده بود که در صورت پیروزی در انتخابات، ژوزه مورینیو سرمربی جدید رئال مادرید خواهد شد و همین امر بازگشت این سرمربی پرتغالی را قریب‌الوقوع نشان می‌دهد.

رقیب او یعنی انریکه ریکلمه اعلام کرده بود که مورینیو را منصوب نخواهد کرد، بنابراین نتیجه انتخابات هرگونه ابهام را در خصوص فردی که هدایت نیمکت مادرید را بر عهده خواهد گرفت، از بین می‌برد. نظرسنجی‌های انجام‌شده در طول روز انتخابات از پیش نشان‌دهنده پیشتازی مقتدرانه فلورنتینو پرز بود که به عنوان شانس اول و اصلی وارد کارزار رای‌گیری شده بود. نتایج نهایی نیز این روند را تأیید کرد تا او بتواند یکی از تأثیرگذارترین دوران ریاست را در تاریخ فوتبال مدرن تمدید کند.

میراثی از موفقیت

میراث فلورنتینو پرز به سختی قابل کتمان است. او از زمان اولین ورودش به باشگاه در سال ۲۰۰۰، با پروژه "کهکشانی‌ها" بازار نقل‌وانتقالات را متحول کرد و ستاره‌هایی چون لوئیس فیگو، زین‌الدین زیدان، رونالدو نازاریو و دیوید بکام را به رئال مادرید آورد. این استراتژی نه تنها سطح تیم را در داخل زمین ارتقا داد، بلکه رویکرد باشگاه‌های بزرگ را نسبت به جنبه‌های تجاری فوتبال به طور کامل دگرگون کرد. به دنبال یک دوره نتایج نوسانی در سال 2006 و استعفای پرز، او مجددا در سال ۲۰۰۹ به صندلی ریاست بازگشت و دوران دوم بسیار موفق‌تری را آغاز کرد. تحت هدایت او، رئال مادرید عناوین داخلی و بین‌المللی متعددی از جمله چندین جام لیگ قهرمانان اروپا را به دست آورد و خود را به عنوان قدرت مسلط در فوتبال اروپا در دهه‌ گذشته تثبیت کرد.

پرز فراتر از دستاوردهای ورزشی، نیروی محرکه اصلی مدرن‌سازی باشگاه بوده است. بازسازی ورزشگاه سانتیاگو برنابئو، رشد درآمدهای تجاری و توسعه جهانی برند رئال مادرید همگی بخشی از میراثی است که این نهاد را در داخل و خارج از زمین تقویت کرده است. اکنون فلورنتینو پرز با حمایت اعضای باشگاه و ورود ژوزه مورینیو به عنوان سنگ بنای پروژه ورزشی جدید خود، فصل دیگری را با هدف نگه داشتن رئال مادرید در میان نخبگان فوتبال جهان و گسترش بیشتر یکی از موفق‌ترین دوران ریاست در تاریخ ورزش آغاز می‌کند.

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