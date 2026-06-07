بازگشت عزیز ییلدیریم به ریاست فدراسیون فوتبال فنرباغچه

به گزارش ایلنا، این انتخابات در زمین چوبانی، واقع در کنار مجموعه ورزشی شوکروا ساراجوغلو فنرباغچه و در محل دبیرستان کنان اووران برگزار شد. در این انتخابات، ۲۷ هزار و ۳۸۷ عضو حق رأی داشتند که از این تعداد، عزیز ییلدیریم ۱۷ هزار و ۲۴۵ رأی کسب کرد و پس از ۸ سال غیبت، به عنوان رئیس دوره ۳۵ فنرباغچه انتخاب شد. هاکان صافی نیز ۹ هزار و ۹۲۷ رأی دریافت کرد. از مجموع آرا، ۱۳۵ رأی باطل و ۸۰ رأی نیز خالی بود.

عزیز ییلدیریم برای سیزدهمین بار به ریاست فنرباغچه انتخاب شده است. او در ۱۵ انتخاباتی که در آن شرکت کرده، ۱۲ بار به عنوان رئیس انتخاب شده است. ییلدیریم برای اولین بار در ۱۵ فوریه ۱۹۹۸ و با اختلاف یک رأی نسبت به رقیبش، وِفا کوچوک، به ریاست رسید و از ۱۴ ژوئن ۱۹۹۸ تا ۳۱ مه ۲۰۱۵ در ۱۰ انتخابات، ۷ بار به عنوان رئیس انتخاب شد. او حتی در زمان زندان نیز به عنوان تنها کاندیدا در انتخابات ۲۰ مه ۲۰۱۲، ۵ هزار و ۲۶۹ رأی کسب کرد.

ییلدیریم در تاریخ ۳ ژوئن ۲۰۱۸ در رقابتی با علی کوچ، با کسب ۴ هزار و ۶۴۴ رأی، انتخابات را واگذار کرد. علی کوچ با ۱۶ هزار و ۹۲ رأی، دوران ۲۰ ساله ییلدیریم را به پایان رساند. عزیز ییلدیریم پس از ۶ سال، دوباره کاندیدای ریاست شد و در انتخابات ۹ ژوئن ۲۰۲۴، ۱۰ هزار و ۴۸۳ رأی به دست آورد، اما علی کوچ با ۱۶ هزار و ۴۱۴ رأی دوباره به ریاست رسید. حالا، ییلدیریم در ۷۳ سالگی و پس از ۲ سال، دوباره به ریاست فنرباغچه بازگشته و به عنوان ۳۵مین رئیس این باشگاه شناخته می‌شود.

در تاریخ فنرباغچه، فاروق ایلغاز در ۳ دوره مختلف، علی شِن، عثمان کاوراکوغلو و رازی ترک هر کدام در ۲ دوره جداگانه ریاست کرده‌اند.

انتهای پیام/