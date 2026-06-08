شکار جدید رئال مادرید مشخص شد

به گزارش ایلنا، رئال مادرید به دنبال جذب ماتئوس فرناندس، هافبک جوان پرتغالی است که پس از سقوط وستهام از لیگ برتر، به جمع گزینه‌های این باشگاه اضافه شده است. این خبر از سوی روزنامه سان منتشر شده است.

در خبری دیگر، برایتون دومین پیشنهاد تاتنهام برای یان پل ون هکه، مدافع ۲۵ ساله هلندی خود را رد کرده است. این موضوع از سوی رسانه تاک اسپورت گزارش شده است.

هری مگوایر، مدافع ۳۳ ساله انگلیسی منچستریونایتد، ممکن است تابستان امسال این باشگاه را ترک کند. این خبر از سوی فوتبال اینسایدر اعلام شده است.

اینتر میلان پیشنهادی برای کورتیس جونز، هافبک ۲۵ ساله انگلیسی، ارائه کرده است، اما هنوز به ارزش‌گذاری لیورپول نزدیک نشده است. این خبر از گازتا دلو اسپورت منتشر شده است.

لیورپول ممکن است از کودی گاکپو، مهاجم ۲۷ ساله هلندی، به عنوان اهرمی برای جذب یان دیوماند، وینگر ۱۹ ساله ساحل عاجی از RB لایپزیگ استفاده کند. این خبر از تیم‌تاک منتشر شده است.

بایرن مونیخ اعلام کرده که قصد فروش مایکل الیسی، وینگر ۲۴ ساله فرانسوی، را ندارد، پس از اینکه رئال مادرید اعلام کرد که برای او ۱۳۰ میلیون پوند پیشنهاد خواهد داد. این خبر از بیلد منتشر شده است.

برناردو سیلوا، هافبک ۳۱ ساله پرتغالی، اعلام کرده که پیوستن به بارسلونا "یک گزینه" است، اما هنوز تصمیمی در مورد آینده‌اش نگرفته است. این خبر از مارکا منتشر شده است.

گولیلمو ویکاریو، دروازه‌بان ۲۹ ساله ایتالیایی تاتنهام، به عنوان گزینه اصلی یوونتوس برای جذب یک دروازه‌بان جدید مطرح شده است. این خبر نیز از گازتا دلو اسپورت گزارش شده است.

در نهایت، باشگاه کاونتری سیتی پیشنهادی رکوردشکن به مبلغ ۲۰ میلیون پوند برای کارل راشورث، دروازه‌بان ۲۴ ساله انگلیسی که در فصل گذشته به اسکای بلوز کمک کرد تا قهرمان چمپیونشیپ شود، ارائه کرده است. این خبر از تاک اسپورت منتشر شده است.

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