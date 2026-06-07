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دلیل اخراج فن پرسی از فاینورد اعلام شد

دلیل اخراج فن پرسی از فاینورد اعلام شد
کد خبر : 1795651
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فاینورد با انتشار بیانیه‌ای، دلیل اخراج رابین ون پرسی، سرمربی پیشین خود را روند نزولی در عملکرد تیم و کاهش امتیازات عنوان کرد. مدیر فنی جدید این باشگاه، این تصمیم را «سخت» توصیف کرد و از تلاش‌های ون پرسی در طول مدت حضورش در این سمت قدردانی کرد.

به گزارش ایلنا، مدیر فنی جدید فاینورد، دیوی ریگوا، در بیانیه‌ای اعلام کرد که اخراج رابین ون پرسی «یک تصمیم دشوار» بوده است. او به عدم پیشرفت در بازی و کاهش امتیازات به عنوان دلایل اصلی این تصمیم اشاره کرد. ریگوا گفت: «ون پرسی در ۱۸ ماه گذشته تمام تلاش خود را برای باشگاه انجام داد و قطعاً شایسته تقدیر است که فصل دشواری را با کسب مقام دوم به پایان رساند. این موفقیت، صعود به لیگ قهرمانان اروپا را تضمین کرد که بسیار مهم است.»

ریگوا در اولین کنفرانس خبری خود به عنوان مدیر فنی، اعلام کرد که قصد دارد ابتدا تحلیلی از عملکرد ون پرسی انجام دهد. او افزود که این تحلیل در عرض چند روز در ورزشگاه دی کویپ آماده شد. او ادامه داد: «در این تحلیل، ما به توسعه بازی ارائه شده و روند نزولی در تعداد امتیازات، هم در سطح اروپا و هم در لیگ برتر، توجه کردیم. نتیجه‌گیری ما این بود که بهتر است با یک سرمربی جدید فصل آینده را آغاز کنیم.»

ون پرسی در فوریه ۲۰۲۵ به عنوان سرمربی فاینورد منصوب شد و جایگزین سرمربی موقت، پاسکال بوسکارت شد. باشگاه فاینورد امیدوار است که «در چند هفته آینده» جانشینی برای ون پرسی پیدا کند.

 

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