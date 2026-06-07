فوری: حادثه دوباره برای اریکسن در زمین فوتبال بعد از سکته قلبی در ۲۰۲۱
در یک حادثه نگرانکننده، کریستین اریکسن، بازیکن دانمارکی، در جریان بازی دوستانه تیم ملی کشورش مقابل اوکراین در شهر اودنسه بیهوش شد. این اتفاق یادآور حادثه تلخی است که در یورو ۲۰۲۱ برای او رخ داد.
به گزارش ایلنا، در نیمه دوم بازی دوستانه بین دانمارک و اوکراین، کریستین اریکسن به طور ناگهانی در زمین فوتبال به زمین افتاد و پس از احساس درد در ناحیه سینه، بیهوش شد. این صحنه به سرعت یادآور حادثهای بود که در تاریخ ۱۲ ژوئن ۲۰۲۱ در جریان بازی دانمارک و فنلاند در یورو ۲۰۲۱ برای او رخ داد، زمانی که اریکسن به دلیل ایست قلبی بیهوش شد. در آن زمان، سیمون کیائر، همتیمی او، به سرعت وارد عمل شد و از خفگی او جلوگیری کرد. پس از آن، اریکسن یک دفیبریلاتور قلبی داخلی دریافت کرد و به بازی خود در انگلستان و سپس در آلمان ادامه داد، زیرا قوانین ایتالیا اجازه ادامه فعالیت ورزشی در چنین شرایطی را نمیدهد.
امروز، با این حال، اریکسن پس از بیهوشی به هوش آمد و با کمک همتیمیها و بازیکنان حریف، به طور مستقل زمین را ترک کرد و به آمبولانسی که او را به بیمارستان اودنسه منتقل کرد، رفت. همسرش، سابرینا، نیز در کنار او بود. سخنگوی استادیوم اعلام کرد: "اریکسن با توجه به شرایط خوب است"، اما داور تصمیم به پایان زودهنگام بازی با نتیجه ۲-۱ به نفع دانمارک گرفت. در این بازی، گلهای دانمارک را دورگو و مائل به ثمر رساندند و اوکراین نیز قبل از پایان نیمه اول توسط تسایگانکوف گل زد.
فدراسیون فوتبال دانمارک نیز در بیانیهای اعلام کرد که "بازیکن هوشیار است" و به هوش آمدن او را تأیید کرد.
مورتن بوسن، پزشک تیم ملی دانمارک، در یک پست در شبکههای اجتماعی گفت: "کریستین حالش خوب است و به تنهایی زمین را ترک کرد. به نظر من، پیسمیکر به خوبی عمل کرد. او به مدت کوتاهی بیهوش بود، اما خیلی سریع به هوش آمد و ما بلافاصله با او تماس گرفتیم." بوسن افزود: "او اکنون تحت آزمایشهای بیشتری در بیمارستان قرار خواهد گرفت تا علت این حادثه مشخص شود. ما به طور مداوم با او و پزشکان بیمارستان در تماس هستیم."