فوری: حادثه دوباره برای اریکسن در زمین فوتبال بعد از سکته قلبی در ۲۰۲۱

به گزارش ایلنا، در نیمه دوم بازی دوستانه بین دانمارک و اوکراین، کریستین اریکسن به طور ناگهانی در زمین فوتبال به زمین افتاد و پس از احساس درد در ناحیه سینه، بیهوش شد. این صحنه به سرعت یادآور حادثه‌ای بود که در تاریخ ۱۲ ژوئن ۲۰۲۱ در جریان بازی دانمارک و فنلاند در یورو ۲۰۲۱ برای او رخ داد، زمانی که اریکسن به دلیل ایست قلبی بیهوش شد. در آن زمان، سیمون کیائر، هم‌تیمی او، به سرعت وارد عمل شد و از خفگی او جلوگیری کرد. پس از آن، اریکسن یک دفیبریلاتور قلبی داخلی دریافت کرد و به بازی خود در انگلستان و سپس در آلمان ادامه داد، زیرا قوانین ایتالیا اجازه ادامه فعالیت ورزشی در چنین شرایطی را نمی‌دهد.

امروز، با این حال، اریکسن پس از بیهوشی به هوش آمد و با کمک هم‌تیمی‌ها و بازیکنان حریف، به طور مستقل زمین را ترک کرد و به آمبولانسی که او را به بیمارستان اودنسه منتقل کرد، رفت. همسرش، سابرینا، نیز در کنار او بود. سخنگوی استادیوم اعلام کرد: "اریکسن با توجه به شرایط خوب است"، اما داور تصمیم به پایان زودهنگام بازی با نتیجه ۲-۱ به نفع دانمارک گرفت. در این بازی، گل‌های دانمارک را دورگو و مائل به ثمر رساندند و اوکراین نیز قبل از پایان نیمه اول توسط تسایگانکوف گل زد.

فدراسیون فوتبال دانمارک نیز در بیانیه‌ای اعلام کرد که "بازیکن هوشیار است" و به هوش آمدن او را تأیید کرد.

مورتن بوسن، پزشک تیم ملی دانمارک، در یک پست در شبکه‌های اجتماعی گفت: "کریستین حالش خوب است و به تنهایی زمین را ترک کرد. به نظر من، پیس‌میکر به خوبی عمل کرد. او به مدت کوتاهی بیهوش بود، اما خیلی سریع به هوش آمد و ما بلافاصله با او تماس گرفتیم." بوسن افزود: "او اکنون تحت آزمایش‌های بیشتری در بیمارستان قرار خواهد گرفت تا علت این حادثه مشخص شود. ما به طور مداوم با او و پزشکان بیمارستان در تماس هستیم."

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