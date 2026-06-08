بازگشت سرنا ویلیامز؛ بدون رویای قهرمانی
سرنا ویلیامز پس از چهار سال دوری از میادین، با حضور در رقابتهای دونفره کوئینز کلاب به تنیس بازمیگردد و تأکید دارد که هدفش کسب عنوان نیست، بلکه لذت بردن از بازی و حضور دوباره در زمین است.
به گزارش ایلنا، سرنا ویلیامز، تنیسور افسانهای، اعلام کرد که بازگشت ناگهانیاش به دنیای حرفهای تنیس در مسابقات کوئینز کلاب به خاطر کسب عناوین نیست و او هنوز آماده بازگشت به رقابتهای انفرادی نیست.
این تنیسور ۴۴ ساله که ۲۳ عنوان گرند اسلم انفرادی را در کارنامه دارد، این هفته در کوئینز کلاب اولین مسابقه رقابتی خود را در چهار سال گذشته برگزار خواهد کرد و در بخش دو نفره زنان با ویکتوریا امبکو، تنیسور ۱۹ ساله کانادایی، همتیمی خواهد شد. آخرین مسابقه ویلیامز در اوپن آمریکا ۲۰۲۲ به نظر میرسید که پایان یک دوران درخشان باشد، اما او به تازگی تصمیم به شرکت در مسابقات اچاسبیسی در لندن گرفته و تأکید کرده که این بازگشت به خاطر افزودن به مجموعه جوایز او نیست.
ویلیامز در این باره گفت: "من بیشتر از آنچه که اکثر مردم در تمام عمرشان به دست آوردهاند، برنده شدهام، بنابراین این موضوع برای من چندان مهم نیست و مهم است که به خودم یادآوری کنم که چیزی برای اثبات ندارم. من چیزی برای از دست دادن ندارم و همه چیز در اینجا فقط برای به دست آوردن است."
او همچنین افزود: "این سفر برای من هیچ فشاری به همراه ندارد. در حال حاضر، واقعاً درباره بسیاری از عناصر است. این واقعاً درباره این است که بچههایم من را در حال بازی ببینند. المپیا کمی بزرگتر شده و آدیرا هنوز خیلی کوچک است."
ویلیامز در ادامه توضیح داد که تابستان و عدم حضور بچهها در مدرسه زمان مناسبی برای بازگشت به زمین تنیس است و گفت: "این یک زمان عالی برای بیرون رفتن، لذت بردن و دیدن این است که چه اتفاقی میافتد."
او همچنین به برنامههای بازگشت خود اشاره کرد و گفت که به مسابقات تنیس برلین نیز اضافه شده و احتمال دارد در ویمبلدون نیز شرکت کند. ویلیامز در مورد بازگشت به رقابتهای انفرادی گفت: "در حال حاضر نمیتوانم نه بگویم. احساس میکنم که احتمالاً باید کمی بیشتر تمرین کنم اگر بخواهم در انفرادی بازی کنم و خواهیم دید که آیا به آنجا میرسم یا نه."
ویلیامز در این آخر هفته با امبکو تمرین کرده و منتظر مسابقه افتتاحیه خود برابر نیکول ملیچار-مارتینز و ارین روتلیف است. امبکو با اعتماد به نفس از آمادگی ویلیامز برای بازی در سطح بالا صحبت کرد و گفت: "او به خوبی ضربه میزند و واقعاً آماده است، بنابراین خواهیم دید."