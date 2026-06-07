وسلی: قویتر از قبل برمیگردم
مدافع تیم ملی برزیل پس از خط خوردن از فهرست جام جهانی ۲۰۲۶ به دلیل مصدومیت، با انتشار پیامی احساسی تأکید کرد که این پایان رویاهایش نیست و با قدرت بیشتری به میادین بازخواهد گشت.
به گزارش ایلنا، وسلی، مدافع راست تیم رم، پس از اعلام حذفش از ترکیب تیم ملی برزیل به دلیل مصدومیت، در پستی در اینستاگرام به بیان احساسات خود پرداخت و از عزم راسخش برای بازگشت به میادین سخن گفت.
وسلی درباره حذفش از تیم ملی برزیل در پستی در اینستاگرام اظهار نظر کرد. پس از انجام آزمایش تصویربرداری که نشاندهنده آسیبدیدگی در ران پای چپ او بود، این بازیکن اعلام کرد که به دلیل این مصدومیت، مجبور به قطع یک رویا شده است.
او در این پست نوشت: "امروز باید به خاطر یک مصدومیت یک رویا را متوقف کنم. دردناک است که در این لحظه نتوانم پیراهن تیم ملی برزیل را بپوشم، اما کسانی که داستان من را میشناسند میدانند که تسلیم شدن هرگز گزینهای نبوده است."
وسلی ادامه داد: "من از دوردستها آمدهام. با مشکلات زیادی روبرو شدم، چالشها را پشت سر گذاشتم و برای رسیدن به اینجا باید بر موانع زیادی غلبه میکردم. هیچ چیزی به من داده نشده است. هر دستاوردی با کار، ایمان، فداکاری و صبر بسیار به دست آمده است. به همین دلیل، این لحظه را همانطور که با سایر لحظات مواجه شدم، با سر بالا، اعتماد به خدا و اطمینان از اینکه دوباره قویتر بازخواهم گشت، مینگرم."
او در پایان از تمامی کسانی که برایش پیام فرستاده و حمایت کردهاند، تشکر کرد و گفت: "این پایان یک رویا نیست. این تنها یک فصل دیگر از داستان من است. افتادن بخشی از مسیر است. بلند شدن همیشه بزرگترین قدرت من بوده است."