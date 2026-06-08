وضعیت اینجا سوئیس نیست: از مار سمی تا عدم صدور ویزا!
تیم ملی سوئیس در آستانه جام جهانی ۲۰۲۶ با چالشهای غیرمنتظرهای روبرو شده است.
به گزارش ایلنا، از مشکلات مربوط به ویزا گرفته تا خطرات ناشی از وجود مارهای سمی در اطراف محل تمرین، این تیم باید برنامههای خود را به سرعت تغییر دهد.
تیم ملی سوئیس برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ با چندین مشکل مواجه شده است. اولین مشکل مربوط به بریل امبولو، مهاجم تیم رن بود که به دلیل مشکلاتی در دریافت ویزای ESTA نتوانست به همراه سایر بازیکنان سفر کند. اما پس از دریافت ویزا، او توانست در شب جمعه به تیم ملحق شود.
مشکل دوم اما به مراتب عجیبتر است. تیم ملی سوئیس که قرار است در سن دیگو مستقر شود، برنامهریزی کرده بود که بازیکنان هر روز با دوچرخه از هتل به مرکز ورزشی بروند و مسیری ۷ کیلومتری را طی کنند. این ایده به منظور ارتقاء سلامت جسمی و ایجاد روال منظم طراحی شده بود، اما با واقعیتهای منطقه کالیفرنیا مواجه شد.
محل تمرین سوئیس در واقع در محاصره مارهای سمی قرار دارد. به همین دلیل، مقامات محلی به تیم ملی سوئیس دستور دادهاند که تنها با اتوبوس به مرکز ورزشی بروند و دسترسی به مناطق اطراف که ممکن است محل پنهان شدن این خزندگان باشد، ممنوع شده است. بنابراین، دیگر خبری از دوچرخهسواری در فضای باز نخواهد بود و سوئیس باید با این تغییر ناخواسته در برنامههای خود کنار بیاید.