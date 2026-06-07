سالیبا به تمرینات فرانسه بازگشت

به گزارش ایلنا، تیم ملی فرانسه تحت هدایت دیدیه دشان، سرمربی این تیم، اعلام کرده است که تمامی ۲۶ بازیکن خود را برای آخرین بازی دوستانه قبل از جام جهانی، که برابر ایرلند شمالی برگزار می‌شود، در اختیار دارد. ویلیام سالیبا، مدافع ۲۵ ساله، که به تازگی از دردهای کمر رنج می‌برد، اکنون در دسترس سرمربی برای این مسابقه قرار دارد.

در روز قبل از این دیدار، دشان به رسانه‌های فرانسوی گفت که سالیبا با این مشکل جسمی "چندین هفته" است که دست و پنجه نرم می‌کند و این موضوع مانع از حضور او در بازی‌های پایانی فصل اروپا با آرسنال نشده است. او در این باره گفت: "او تحت مراقبت تیم پزشکی قرار دارد. ما همچنین وضعیت او را بر اساس احساساتش زیر نظر داریم، اما این مشکل او را از بازی در تمامی مسابقات آرسنال بازنداشته است."

سالیبا که در حال حاضر یکی از بهترین دوران‌های حرفه‌ای خود را تجربه می‌کند، به عنوان مدافع اصلی تیم ملی فرانسه برای جام جهانی شناخته می‌شود. او در روز شنبه گذشته دوباره به تمرینات با هم‌تیمی‌های فرانسوی خود بازگشت.

تیم ملی فرانسه در گروه I جام جهانی ۲۰۲۶ قرار دارد و با تیم‌های سنگال، عراق و نروژ هم‌گروه است. اولین بازی این تیم در این تورنمنت برای تاریخ ۱۶ ژوئن برنامه‌ریزی شده است.

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