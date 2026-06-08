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آزتکا؛ بازگشت اسطوره جام جهانی در ۲۰۲۶

آزتکا؛ بازگشت اسطوره جام جهانی در ۲۰۲۶
کد خبر : 1795626
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استادیوم آزتکا، مهم‌ترین استادیوم تاریخ جام جهانی، پس از ۴۰ سال دوباره در سال ۲۰۲۶ میزبان این رقابت‌ها خواهد بود. این استادیوم که در شهر مکزیکو سیتی واقع شده، پس از انجام اصلاحاتی به ارزش ۲۲۵ میلیون دلار، معادل بیش از ۱.۱ میلیارد ریال، آماده میزبانی از مسابقات است.

به گزارش ایلنا، استادیوم آزتکا که به عنوان "استادیوم شهر مکزیک" توسط فیفا نامگذاری شده، تاکنون بیشترین تعداد بازی‌های جام جهانی را با مجموع ۱۹ بازی برگزار کرده است. این استادیوم در سال‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۶ میزبان بازی‌های افتتاحیه و فینال این رقابت‌ها بوده و در آنجا "بازی قرن" بین ایتالیا و آلمان غربی در سال ۱۹۷۰ برگزار شد. همچنین، در این استادیوم، برزیل قهرمانی خود را در جام جهانی سوم جشن گرفت و دیگو مارادونا گل معروف "دست خدا" را به ثمر رساند.

استادیوم آزتکا در سال ۲۰۲۶ به مناسبت ۶۰ سالگی خود، پنج بازی را در جام جهانی برگزار خواهد کرد. این بازی‌ها شامل سه بازی از مرحله گروهی، از جمله بازی افتتاحیه بین مکزیک و آفریقای جنوبی، یک بازی از مرحله ۳۲ تیم و آخرین بازی از مرحله یک‌هشتم نهایی خواهد بود. ظرفیت این استادیوم اکنون به حدود ۸۷ هزار نفر کاهش یافته است.

فیفا مدیریت استادیوم را از ۱۴ مه به عهده گرفت و این استادیوم پس از ۱۸ ماه بازسازی، در ۲۸ مارس ۲۰۲۶ دوباره افتتاح شد. در این بازسازی، تمامی بخش‌های مسابقه جدید شده و ظرفیت آن به ۸۷ هزار نفر افزایش یافته است. همچنین، سیستم‌های جدیدی از جمله سیستم آبیاری و تهویه برای چمن استادیوم نصب شده است.

استادیوم آزتکا اکنون تحت مالکیت گروه اولامانی است که شامل دو مالک، کنترل کننده ورزشی آگیلاس (۵۱%) و صندوق سرمایه‌گذاری جنرال آتلانتیک (۴۹%) می‌باشد. الکساندر کستا، مدیر اجرایی این استادیوم، به تازگی به این سمت منصوب شده و مسئولیت مدرن‌سازی استادیوم را بر عهده دارد. او به اهمیت تاریخی و طراحی این استادیوم اشاره کرده و آن را چالشی بزرگ برای تطبیق با نیازهای جام جهانی ۲۰۲۶ دانسته است.

 

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