اتفاقی تاریخی در تیم ملی برزیل پیش از جام ۲۰۲۶

به گزارش ایلنا، تیم ملی برزیل به دلیل مصدومیت وسلی، بازیکن خود را قبل از آغاز جام جهانی ۲۰۲۶ خط زد. وسلی به دلیل آسیب‌دیدگی در عضله ران چپ، از لیست کارلو آنچلوتی کنار گذاشته شد و به جای او ادرسون، هافبک آتالانتا، به تیم ملی دعوت شد. آخرین باری که برزیل بازیکنی را در آستانه یک جام جهانی خط زد، مربوط به ادمیلسون در سال ۲۰۰۶ بود که او نیز به دلیل مصدومیت جای خود را به مینیرو داد.

در چهار جام جهانی گذشته، هیچ بازیکنی به دلیل مصدومیت پس از اعلام لیست نهایی خط نخورده بود و مربیان با تمام توان خود به میدان می‌رفتند. اما در جام جهانی ۲۰۲۲، تیته با غیبت‌های الکس تلس و گابریل ژسوس پس از آغاز رقابت‌ها مواجه شد.

طبق قوانین فیفا، تیم‌ها تا ۲۴ ساعت قبل از شروع اولین بازی خود در صورت بروز مشکلات پزشکی می‌توانند بازیکن خود را تعویض کنند. از زمان آغاز اجازه تعویض بازیکنان ثبت‌نام‌شده در سال ۱۹۷۰، برزیل ۱۶ بار از این قانون استفاده کرده است. از موارد مهم می‌توان به مصدومیت روماریو در سال ۱۹۹۸ و امرسون در سال ۲۰۰۲ اشاره کرد.

تیم ملی برزیل اکنون تمام توجه خود را به جام جهانی معطوف کرده است. اولین بازی این تیم در برابر مراکش در روز شنبه، ساعت ۱۹ به وقت برزیل خواهد بود. برزیل همچنین در گروه C با تیم‌های هایتی و اسکاتلند نیز رقابت خواهد کرد تا برای صعود به مرحله دوم تلاش کند.

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