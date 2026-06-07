فوری: رابین ون پرسی از سرمربیگری فاینورد برکنار شد

به گزارش ایلنا، رابین ون پرسی، سرمربی ۴۲ ساله فاینورد، به طور ناگهانی از سمت خود برکنار شد. او که در یک سال دشوار توانسته بود تیم را به رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا برساند، قراردادش تا تابستان ۲۰۲۷ اعتبار داشت، اما مدیریت باشگاه تصمیم به قطع همکاری با او گرفت.

هنوز مشخص نیست که آیا دستیاران او، رنه هاک و جان دو ولف، نیز از تیم جدا خواهند شد یا خیر. پیش از این، اتین راینن و یری نیمی‌نین نیز از فاینورد جدا شده بودند. در حال حاضر اطلاعاتی درباره جانشین ون پرسی در دسترس نیست.

فاینورد پس از یک فصل پر از فراز و نشیب، که در آن موفق به کسب سهمیه لیگ قهرمانان اروپا شد، به تازگی با ورود رابرت اینهورن به عنوان مدیر کل جدید و دیوی ریگاک به عنوان مدیر فنی جدید، اعلام کردند که عملکرد ون پرسی را مورد بررسی قرار خواهند داد. ریگاک در اوایل این هفته گفت: "ما زمان خواهیم برد تا تحلیلی از همه اتفاقاتی که در این فصل رخ داده است، انجام دهیم تا بتوانیم تصمیمات درستی بگیریم." اما یک هفته بعد، تصمیم به برکناری ون پرسی اتخاذ شد.

با این تغییرات، فاینورد با چالش‌های جدیدی در رهبری خود مواجه خواهد شد و باید دید که آینده این باشگاه چگونه رقم خواهد خورد.

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