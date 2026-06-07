تمدید قرارداد ولادیمیر پتکوویچ با الجزایر

به گزارش ایلنا، فدراسیون فوتبال الجزایر اعلام کرد که ولادیمیر پتکوویچ، سرمربی تیم ملی، و کادر فنی او تا سال 2028 تمدید قرارداد کرده‌اند. قرارداد قبلی پتکوویچ پس از پایان جام جهانی به پایان می‌رسید.

پتکوویچ که از فوریه 2024 هدایت تیم ملی الجزایر را بر عهده گرفته، موفق شد این تیم را به جام جهانی 2026 در ایالات متحده، کانادا و مکزیک برساند. الجزایر در دو دوره قبلی، یعنی جام جهانی 2018 در روسیه و جام جهانی 2022 در قطر، غایب بود. تحت هدایت پتکوویچ، تیم ملی الجزایر در 28 بازی، 21 پیروزی، 4 تساوی و تنها 3 شکست را ثبت کرده است.

در مسابقات جام ملت‌های آفریقا نیز، الجزایر با پتکوویچ عملکرد بهتری نسبت به دوره‌های قبلی داشت و به مرحله یک‌چهارم نهایی در سال 2025 رسید. همچنین، این تیم در رده‌بندی فیفا از جایگاه 48 به جایگاه 28 فعلی صعود کرده است. الجزایر در گروهی با تیم‌های اردن، اتریش و آرژانتین قرار دارد و در اولین بازی خود در جام جهانی، در تاریخ 17 ژوئن به مصاف تیم ملی آرژانتین خواهد رفت.

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